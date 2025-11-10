Інтерфакс-Україна
14:19 10.11.2025

Розширення програми "5-7-9%" на видавців допоможе збереженню галузі - власники книгарень

Розширення державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" на видавців допоможе збереженню галузі, вважають власники українських книгарень.

"Дайте видавцям можливість брати кредити за програмою "5-7-9%". Можливо, вони тоді зможуть набрати дешевих грошей і менше будуть руйнувати ринок, і більше будуть зосереджені на своїй основній діяльності", - сказав засновник та CEO книгарень "Сенс" Олексій Ерінчак на зустрічі Українського інституту книги з представниками видавничої галузі.

Він зауважив, що наразі видавці вдаються до розпродажу книжок зі знижками, оскільки їм потрібні обігові кошти, щоб розплатитися з друкарнями, а це шкодить книгарням.

"Кошти потрібні зараз, і ніхто не хоче чекати два місяці, поки ми - книгарні - повернемо відстрочку по реалізації", - сказав він.

У свою чергу, власник книгарні Readeat Дмитро Феліксов, коментуючи в мережі Facebook цю дискусію на зустрічі з представниками галузі, не висловив сподівання на програму "5-7-9%", яка, на його думку, справді допомогла б галузі.

"Але не більше, як допінг, на якому ми посидимо ще рік-два. А що далі? Знову до держави з проханнями? Ми можемо самі все відбудувати. Треба сісти і поговорити за одним столом і книгарнями і видавцям. Як зберегти та примножити. Ми всі в цьому зацікавлені", - написав Феліксов.

Програма "Доступні кредити 5-7-9%" є складовою політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні". Вона спрямована на стимулювання мікро-, малого та середнього бізнесу через здешевлення кредитних ресурсів за рахунок державних компенсацій або державних гарантій. Програма реалізується через Фонд розвитку підприємництва та уповноважені банки.

Теги: #книгарні #кредити

