Аварійні графіки електроенергії застосовуються у Києві та трьох областях

Фото: Pixabay

Аварійні графіки електроенергії застосовуються у Києві та Київській області, на Одещині та частково на Житомирщині, повідомив в.о. міністра енергетики Артем Некрасов.

"Наразі майже у всіх регіонах діють графіки погодинних відключень. У Києві та Київській області, на Одещині та частково на Житомирщині застосовуються аварійні графіки. Їхня тривалість може залежати від зниження температури повітря. Актуальну інформацію дізнавайтесь на офіційних ресурсах вашого обленерго", - цитує його пресслужба Міненерго.

Зокрема, на Житомирщині, повідомляє в.о. міністра енергетики, без електропостачання залишаються понад 7 тисяч абонентів. У частині області вимушено застосовані аварійні відключення. Повернення до прогнозованих графіків погодинних відключень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Між тим, у Києві та Київській області завершено ключовий етап аварійно-відновлювальних робіт. У столиці діють екстрені відключення у частині Печерського, Голосіївського районів та на Лівому березі. Триває поступовий перехід від аварійних обмежень до прогнозованих графіків погодинних відключень.

Зазначається, що через несприятливі погодні умови на Київщині також знеструмлено 110 населених пунктів, на Чернігівщині - 48. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній.

"Енергетики працюють над поступовим переведенням споживачів прогнозовані графіки, однак це потребує часу та поетапного підключення. Фахівці роблять усе можливе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію та повернути киянам можливість планувати свій день", - заявив Некрасов.