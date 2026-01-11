Інтерфакс-Україна
Події
10:31 11.01.2026

Аварійні графіки електроенергії застосовуються у Києві та трьох областях

1 хв читати
Аварійні графіки електроенергії застосовуються у Києві та трьох областях
Фото: Pixabay

Аварійні графіки електроенергії застосовуються у Києві та Київській області, на Одещині та частково на Житомирщині, повідомив в.о. міністра енергетики Артем Некрасов.

"Наразі майже у всіх регіонах діють графіки погодинних відключень. У Києві та Київській області, на Одещині та частково на Житомирщині застосовуються аварійні графіки. Їхня тривалість може залежати від зниження температури повітря. Актуальну інформацію дізнавайтесь на офіційних ресурсах вашого обленерго", - цитує його пресслужба Міненерго.

Зокрема, на Житомирщині, повідомляє в.о. міністра енергетики, без електропостачання залишаються понад 7 тисяч абонентів. У частині області вимушено застосовані аварійні відключення. Повернення до прогнозованих графіків погодинних відключень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Між тим, у Києві та Київській області завершено ключовий етап аварійно-відновлювальних робіт. У столиці діють екстрені відключення у частині Печерського, Голосіївського районів та на Лівому березі. Триває поступовий перехід від аварійних обмежень до прогнозованих графіків погодинних відключень.

Зазначається, що через несприятливі погодні умови на Київщині також знеструмлено 110 населених пунктів, на Чернігівщині - 48. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній.

"Енергетики працюють над поступовим переведенням споживачів прогнозовані графіки, однак це потребує часу та поетапного підключення. Фахівці роблять усе можливе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію та повернути киянам можливість планувати свій день", - заявив Некрасов.

Теги: #аварійні_відключення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:23 10.01.2026
В Києві введено аварійне відключення за командою Укренерго, зупинене водопостачання та електротранспорт – КМДА

В Києві введено аварійне відключення за командою Укренерго, зупинене водопостачання та електротранспорт – КМДА

15:03 08.01.2026
У низці районів Одеси сталися аварійні відключення світла

У низці районів Одеси сталися аварійні відключення світла

08:14 30.12.2025
У Одесі продовжують застосування аварійних відключень електроенергії

У Одесі продовжують застосування аварійних відключень електроенергії

11:38 24.12.2025
Аварійні відключення застосовано в кількох регіонах – "Укренерго"

Аварійні відключення застосовано в кількох регіонах – "Укренерго"

07:42 23.12.2025
Через ракетно-дронову атаку запроваджені аварійні відключення е\е в кількох регіонах України - Укренерго

Через ракетно-дронову атаку запроваджені аварійні відключення е\е в кількох регіонах України - Укренерго

16:12 09.12.2025
"Укренерго" застосувало аварійні відключення е/е у більшості регіонів

"Укренерго" застосувало аварійні відключення е/е у більшості регіонів

08:46 09.12.2025
"Укренерго" запровадила аварійні відключення е/е в кількох регіонах України

"Укренерго" запровадила аварійні відключення е/е в кількох регіонах України

16:58 08.12.2025
Аварійні відключення е/е застосовано також на Дніпропетровщині та Сумщині – "ДТЕК" та обленерго

Аварійні відключення е/е застосовано також на Дніпропетровщині та Сумщині – "ДТЕК" та обленерго

16:37 08.12.2025
Аварійні відключення е/е застосовано в Полтавській, Харківській та інших областях – "Укренерго" та обленерго

Аварійні відключення е/е застосовано в Полтавській, Харківській та інших областях – "Укренерго" та обленерго

10:43 05.12.2025
Аварійні відключення е/е застосовані у 5 областях – "Укренерго"

Аварійні відключення е/е застосовані у 5 областях – "Укренерго"

ВАЖЛИВЕ

РФ за тиждень випустила по Україні майже 1100 дронів і понад 50 ракет - Зеленський

На Київщині відновили світло понад 370 тис. родин, майже 30 тис. залишаються без електрики

ППО знищила 125 з 154 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 18 локаціях - Повітряні сили ЗСУ

У Запоріжжі станом на ранок неділі відновили електропостачання

У Києві відновили електропостачання: повертаємось до планових відключень - Міненерго

ОСТАННЄ

РФ уперше застосувала ударний БпЛА "ґєрань-5" - ГУР

Свириденко: Нова система контрактів для військових покликана стати чинником у підвищенні мотивації особового складу

РФ за тиждень випустила по Україні майже 1100 дронів і понад 50 ракет - Зеленський

УЧХ розгорнув мобільні теплопункти у Києві

Енергетики майже повністю відновили електропостачання споживачів Дніпропетровщини - Міненерго

Негода суттєво ускладнює роботи з відновлення пошкоджених електромереж - Київська ОВА

На Київщині відновили світло понад 370 тис. родин, майже 30 тис. залишаються без електрики

РФ намагалася штурмувати північ Покровська – десантники

У Харківській області вісім постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

Ворог вночі атакував критичну інфраструктуру Житомирщини, двоє поранених

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА