Аварійні відключення е/е застосовано в Полтавській, Харківській та інших областях – "Укренерго" та обленерго

У кількох регіонах України запроваджено аварійні відключення електроенергії внаслідок попередніх масованих ракетно-дронових атак РФ, повідомила НЕК "Укренерго".

Компанія не уточнила, в яких саме регіонах задіяно графіки аварійних відключень (ГАВ), водночас, згідно з інформацією операторів розподілу електроенергії, станом на цей час ГАВ активовано, зокрема, у Харківській та Полтавській областях.

"Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовано аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", – йдеться в повідомленні "Укренерго".

НЕК радить уточнювати інформацію на інформресурсах місцевих обленерго.