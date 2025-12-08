Інтерфакс-Україна
Події
16:37 08.12.2025

Аварійні відключення е/е застосовано в Полтавській, Харківській та інших областях – "Укренерго" та обленерго

1 хв читати
Аварійні відключення е/е застосовано в Полтавській, Харківській та інших областях – "Укренерго" та обленерго

У кількох регіонах України запроваджено аварійні відключення електроенергії внаслідок попередніх масованих ракетно-дронових атак РФ, повідомила НЕК "Укренерго".

Компанія не уточнила, в яких саме регіонах задіяно графіки аварійних відключень (ГАВ), водночас, згідно з інформацією операторів розподілу електроенергії, станом на цей час ГАВ активовано, зокрема, у Харківській та Полтавській областях.

"Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовано аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", – йдеться в повідомленні "Укренерго".

НЕК радить уточнювати інформацію на інформресурсах місцевих обленерго.

Теги: #аварійні_відключення #укренерго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:58 08.12.2025
Аварійні відключення е/е застосовано також на Дніпропетровщині та Сумщині – "ДТЕК" та обленерго

Аварійні відключення е/е застосовано також на Дніпропетровщині та Сумщині – "ДТЕК" та обленерго

17:56 07.12.2025
У понеділок в Україні цілодобово діятимуть обмеження обсягом від 2,5 до 4 черг - Укренерго

У понеділок в Україні цілодобово діятимуть обмеження обсягом від 2,5 до 4 черг - Укренерго

19:55 05.12.2025
НКРЕКП затвердила тариф "Укренерго" на диспетчеризацію на 2026р в 110,03 грн/МВт*год

НКРЕКП затвердила тариф "Укренерго" на диспетчеризацію на 2026р в 110,03 грн/МВт*год

18:45 05.12.2025
Кабмін дозволив "Укренерго" купувати електроенергію для покриття технологічних втрат на спецторгах - Свириденко

Кабмін дозволив "Укренерго" купувати електроенергію для покриття технологічних втрат на спецторгах - Свириденко

10:43 05.12.2025
Аварійні відключення е/е застосовані у 5 областях – "Укренерго"

Аварійні відключення е/е застосовані у 5 областях – "Укренерго"

21:23 04.12.2025
НР "Укренерго" на позачерговому засіданні створила комітет з етики та запобігання корупції

НР "Укренерго" на позачерговому засіданні створила комітет з етики та запобігання корупції

17:46 04.12.2025
Україна вперше від початку війни запроваджує спільні довгострокові аукціони для імпорту-експорту е/е – "Укренерго"

Україна вперше від початку війни запроваджує спільні довгострокові аукціони для імпорту-експорту е/е – "Укренерго"

14:30 04.12.2025
НКРЕКП планує у п’ятницю затвердити тариф "Укренерго" на передачу на 2026р в розмірі 785,39 грн/МВт*год

НКРЕКП планує у п’ятницю затвердити тариф "Укренерго" на передачу на 2026р в розмірі 785,39 грн/МВт*год

18:09 03.12.2025
"Укренерго" у четвер обмежуватиме електроспоживання на рівні останніх кількох днів – в усіх регіонах від 0,5 до 3 черг

"Укренерго" у четвер обмежуватиме електроспоживання на рівні останніх кількох днів – в усіх регіонах від 0,5 до 3 черг

11:05 03.12.2025
Удари РФ по енергетиці додатково знеструмили понад 20 тис. споживачів в чотирьох областях – Міненерго

Удари РФ по енергетиці додатково знеструмили понад 20 тис. споживачів в чотирьох областях – Міненерго

ВАЖЛИВЕ

Аварійні відключення е/е застосовано також на Дніпропетровщині та Сумщині – "ДТЕК" та обленерго

Зеленський про зустріч європейських лідерів: важливо організувати таку зустріч, щоб обговорити дуже делікатні питання

Зеленський розпочав зустріч із європейськими лідерами у Лондоні - ЗМІ

Умєров у понеділок надасть повну інформацію Зеленському про всі аспекти діалогу зі США та всі документи

Україну атакували 149 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях

ОСТАННЄ

Зеленський про зустріч європейських лідерів: важливо організувати таку зустріч, щоб обговорити дуже делікатні питання

Підстав для евакуації з громад поблизу Печенізького водосховища немає - Синєгубов

Мінекономіки до кінця І кв.-2026р планує оновити політику власності – заступниця міністрам

Наступним завданням Асоціації міст є розмежування повноважень держвлади та місцевого самоврядування - Кличко

Генштаб ЗСУ: Найбільша кількість бойових зіткнень відбувається на покровському та костянтинівському напрямках

Концепція довгострокової моделі страхування воєнних ризиків може бути сформована упродовж кількох місяців-голова НБУ

Бельгія передала 16 автономних систем опалення вартістю EUR4,8 млн для медзакладів Києва

Темпи просування ворога минулого тижня різко впали під Гуляйполем, але зросли на Харківщині – DeepState

Омбудсман: Російські спецслужби хочуть розхитати ситуацію всередині України "мирними протестами"

ЄС звільнив Польщу від обов'язку приймати мігрантів в рамках механізму переселення ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА