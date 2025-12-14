У понеділок у більшості регіонів України очікуються погодинні відключення електроенергії - Укренерго

У понеділок очікуються застосування погодинних графіків відключення електроенергії у більшості регіонів України, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів, повідомляє НЕК "Укренерго".

"Завтра, 15 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", - сказано в телеграмі.

Як зазначається, причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - підкреслили в компанії.