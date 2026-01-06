Учасники бойових дій з 2026 р. можуть скористатись податковою знижкою на оренду житла

Податкова знижка за витратами на плату за договором оренди житла з 1 січня 2026 року доступна для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, повідомляє Державна податкова служба (ДПС) України.

Згідно з інформацією на сайті служби у вівторок, податкова знижка поширюється на оренду квартири або будинку. Відповідні зміни передбачені прийнятим Верховною Радою 16 липня законом №4536-IX (законопроєкт №13157), про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення (№13157), яким передбачено запровадження 10%-го мита на експорт насіння сої та ріпаку.

"Податкова знижка дозволяє зменшити оподатковуваний дохід фізичної особи на суму фактично понесених витрат. Це дає змогу повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб (ПДФО)", – пояснили у ДПС.

Крім того, зазначається, що мета удосконалення податкового законодавства – посилення соціального захисту та підтримка громадян, які боронили незалежність і територіальну цілісність України.

Окрім пільг на оренду, закон запроваджує специфічні правила оподаткування для військовополонених, виділяючи їх в окрему категорію платників податків-нерезидентів. Для забезпечення безпеки та конфіденційності встановлено спеціальний порядок звітування: установи, в яких перебувають такі особи, як податкові агенти відображатимуть загальні суми нарахованих їм доходів без зазначення персональних даних у податкових розрахунках.