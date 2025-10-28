Резиденти Defence City звільнені від податку на нерухомість та землю до 2036р або вступу України до ЄС - ДПС

Підприємства, що є резидентами спецрежиму Defence City, не сплачуватимуть земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до 1 січня 2036 року, або до року вступу України до Європейського Союзу, йдеться в повідомлення Державної податкової служби України (ДПС) у вівторок.

"Звільнення застосовується з наступного місяця після отримання такого статусу і до завершення місяця, в якому його припинено… Такі особливості передбачено законом №4577 (щодо підтримки підприємств ОПК - ІФ-У), яким внесено зміни до Податкового кодексу України. Закон набрав чинності 05.10.2025, нові правила діятимуть до 1 січня 2036 року, але не пізніше року вступу України до Євросоюзу", - пояснюється в повідомленні.

В ДПС уточнили, що звільнення поширюється на земельний податок: земельні ділянки, на яких розташовані об’єкти виробничого призначення, що використовуються у господарській діяльності резидентів, а також ділянки, які тимчасово не використовуються у господарській діяльності учасників Defence City протягом періоду релокації і при цьому не передані у користування третім особам.

Щодо податку на нерухомість, то його несплата можлива в разі, якщо об’єкти розташовані на території обраного для релокації населеного пункту, не здаються в оренду/лізинг/позичку (крім працівників учасників Defence City) та використовуються у господарській діяльності резидентів та/або для проживання їх працівників. Також звільнення від такого податку поширюється на будівлі промисловості, віднесені до класу "Промислові та складські будівлі", які на період релокації резидентів не використовуються за призначенням, не здаються в оренду/лізинг/позичку.

Для резидентів Дефенс Сіті під час нарахування та сплати земельного податку і податку на нерухомість норми про нарахування пені не застосовуються.

Крім того, в ДПС наголосили, що у разі втрати статусу резидента Defence City - втрачається право на звільнення від сплати податків; до 20 числа наступного місяця після втрати статусу потрібно подати уточнюючу податкову декларацію із земельного податку та податку на нерухомість та сплатити податкові зобов’язання та пеню; пеня нараховується з першого звітного періоду, коли статус було втрачено, без застосування строків давності.

Як повідомлялось, 21 серпня Рада в другому читанні та в цілому підтримала законопроєкти №13420 (зміни у Податковий кодекс) та №13421 (зміни у Митний кодекс) для реалізації концепції Defence City. Ними передбачено, що правовий режим Defence City запроваджується до 1 січня 2036 року (або до вступу України в ЄС), замість переліку підприємств ОПК створюється реєстр Defence City під управлінням Міноборони.

Передбачається також, що частка кваліфікованого доходу резидента має становити від 75% (для літакобудування — від 50%)

Також передбачені кілька інструментів підтримки: податкові пільги (звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, земельного, нерухомого та екоподатку), спрощені митні процедури та експортний контроль товарів військового призначення, можливість встановлення НБУ особливостей валютного нагляду, підтримка релокації та підвищення безпеки виробничих потужностей.