Інтерфакс-Україна
Економіка
19:06 01.12.2025

Мережа "ТАНО" відмовилася від "схеми" зі 144 ФОПів і стала єдиним платником ПДВ – Гетманцев

Торговельна мережа "ТАНО" припинила практику дроблення бізнесу через фізичних осіб-підприємців (ФОП) і перевела діяльність у легальне поле, ставши єдиним платником податку на додану вартість (ПДВ).

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Телеграм-каналі в понеділок.

"Коли виконавча влада реально працює, а не робить вигляд - жодні схеми не виживають. Приклад - мережа "ТАНО". Насправді один власник, а на папері - 144 ФОПи. Так роками ховали обороти й не платили податки", - зазначив він.

За словами голови профільного комітету, завдяки роботі Бюро економічної безпеки (БЕБ) суб’єкт господарювання було переведено у легальне поле. Наразі всі 117 магазинів мережі працюють через одну юридичну особу зі сплатою ПДВ, а працівників офіційно оформлено.

Гетманцев наголосив, що чинного законодавства цілком достатньо для боротьби з подібними схемами.

"Висновок простий: коли є бажання - результат є. Вимагаю від ДПС (Державної податкової служби – ІФ-У) та БЕБ системної роботи задля викорінення цього ганебного явища! Малий бізнес має бути малим, а схеми з подрібнення - знищені. Все інше - відмовки", - резюмував голова комітету.

Торговельна мережа "ТАНО" налічує 117 магазинів, що працюють переважно в Чернівецькій області, проте також мережа працює у Тернопільській області.

 

 

Теги: #податки #торгівля

