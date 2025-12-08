Кількість платників податків у "Клубі білого бізнесу" зросла на 7% - ДПС

Державна податкова служба України (ДПС) у листопаді оновила перелік платників податків із високим рівнем дотримання податкового законодавства ("Клуб білого бізнесу"), тепер в ньому налічується 7638 суб’єктів господарювання.

"Ці платники за січень–листопад 2025 року сплатили 252,5 млрд грн податків до зведеного бюджету. Це 13% від загального обсягу податкових платежів. Перелік збільшився на 489 суб’єктів господарювання, або майже на 7%, порівняно із серпнем поточного року", - йдеться в повідомленні на сайті податкової.

Наразі до переліку входять 7073 юрособи, а саме: 4056 - юросіб на загальній системі оподаткування, 326 - резидентів "Дія Сіті", 1714 - юросіб - платників єдиного податку ІІІ групи, 977 - юросіб - платників єдиного податку IV групи. Також до "Клубу білого бізнесу" входять 565 ФОПів, з них 57 - на загальній системі оподаткування та 508 – це платники єдиного податку ІІІ групи.

Якщо платник бажає відмовитися від оприлюднення своїх даних на вебпорталі ДПС, потрібно сповістити про це Держподаткову, надіславши їй відповідне повідомлення в електронній формі.

Як повідомлялося, 18 червня Верховна Рада схвалила законопроєкт №11084 щодо створення переліку критеріїв, у разі відповідності яким підприємство потрапляє до переліку платників податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства – "Клубу білого бізнесу". Проте підприємці не погоджувалися з критеріями: на регіональних зустрічах з ДПС компанії-члени Європейської бізнес-асоціації (ЄБА) та бізнесу закликали змінити їх.

3 грудня Верховна Рада схвалила законопроєкт щодо підвищення ставки податку на прибуток банків до 50% (№14097), яким уточнено критерії-умови перебування у переліку: змінюються критерії середньомісячної нарахованої та/або виплаченої заробітної плати для податкових агентів – юридичних осіб (має дорівнювати/перевищувати розмір середньої зарплати у відповідній галузі та регіоні, помноженої на коефіцієнт 1,1 та бути не менше розміру однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року). Також чітко встановлено, що контролюючі органи не розпочинають податкові перевірки з дня, наступного за днем оприлюднення переліку.