Інтерфакс-Україна
Економіка
17:59 08.12.2025

Кількість платників податків у "Клубі білого бізнесу" зросла на 7% - ДПС

2 хв читати
Кількість платників податків у "Клубі білого бізнесу" зросла на 7% - ДПС

Державна податкова служба України (ДПС) у листопаді оновила перелік платників податків із високим рівнем дотримання податкового законодавства ("Клуб білого бізнесу"), тепер в ньому налічується 7638 суб’єктів господарювання.

"Ці платники за січень–листопад 2025 року сплатили 252,5 млрд грн податків до зведеного бюджету. Це 13% від загального обсягу податкових платежів. Перелік збільшився на 489 суб’єктів господарювання, або майже на 7%, порівняно із серпнем поточного року", - йдеться в повідомленні на сайті податкової.

Наразі до переліку входять 7073 юрособи, а саме: 4056 - юросіб на загальній системі оподаткування, 326 - резидентів "Дія Сіті", 1714 - юросіб - платників єдиного податку ІІІ групи, 977 - юросіб - платників єдиного податку IV групи. Також до "Клубу білого бізнесу" входять 565 ФОПів, з них 57 - на загальній системі оподаткування та 508 – це платники єдиного податку ІІІ групи.

Якщо платник бажає відмовитися від оприлюднення своїх даних на вебпорталі ДПС, потрібно сповістити про це Держподаткову, надіславши їй відповідне повідомлення в електронній формі.

Як повідомлялося, 18 червня Верховна Рада схвалила законопроєкт №11084 щодо створення переліку критеріїв, у разі відповідності яким підприємство потрапляє до переліку платників податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства – "Клубу білого бізнесу". Проте підприємці не погоджувалися з критеріями: на регіональних зустрічах з ДПС компанії-члени Європейської бізнес-асоціації (ЄБА) та бізнесу закликали змінити їх.

3 грудня Верховна Рада схвалила законопроєкт щодо підвищення ставки податку на прибуток банків до 50% (№14097), яким уточнено критерії-умови перебування у переліку: змінюються критерії середньомісячної нарахованої та/або виплаченої заробітної плати для податкових агентів – юридичних осіб (має дорівнювати/перевищувати розмір середньої зарплати у відповідній галузі та регіоні, помноженої на коефіцієнт 1,1 та бути не менше розміру однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року). Також чітко встановлено, що контролюючі органи не розпочинають податкові перевірки з дня, наступного за днем оприлюднення переліку.

Теги: #дпс #податки #клуб_білого_бізнесу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:44 03.12.2025
Рада змінила норми оподаткування нерухомості для ВПО та відкоригувала критерії "Клубу білого бізнесу" – Гетманцев

Рада змінила норми оподаткування нерухомості для ВПО та відкоригувала критерії "Клубу білого бізнесу" – Гетманцев

19:06 01.12.2025
Мережа "ТАНО" відмовилася від "схеми" зі 144 ФОПів і стала єдиним платником ПДВ – Гетманцев

Мережа "ТАНО" відмовилася від "схеми" зі 144 ФОПів і стала єдиним платником ПДВ – Гетманцев

19:36 20.11.2025
Обсяг стягнених податкових боргів за 2міс. зріс майже вдвічі завдяки автоматизованій системі - очільниця ДПС

Обсяг стягнених податкових боргів за 2міс. зріс майже вдвічі завдяки автоматизованій системі - очільниця ДПС

20:56 19.11.2025
ДПС оштрафувала мережу магазинів дитячих іграшок на 6 млн грн за дроблення на ФОП та імітацію чеків

ДПС оштрафувала мережу магазинів дитячих іграшок на 6 млн грн за дроблення на ФОП та імітацію чеків

15:59 06.11.2025
IDS Ukraine за 9 місяців 2025 року сплатила до бюджету понад 900 млн грн

IDS Ukraine за 9 місяців 2025 року сплатила до бюджету понад 900 млн грн

12:30 01.11.2025
Доходи загального фонду держбюджету в жовтні-2025 виросли на 41,6% до жовтня-2024 завдяки грантам

Доходи загального фонду держбюджету в жовтні-2025 виросли на 41,6% до жовтня-2024 завдяки грантам

16:34 28.10.2025
Очільниця ДПС закликала не відкривати фейкові листи від служби

Очільниця ДПС закликала не відкривати фейкові листи від служби

16:27 28.10.2025
Резиденти Defence City звільнені від податку на нерухомість та землю до 2036р або вступу України до ЄС - ДПС

Резиденти Defence City звільнені від податку на нерухомість та землю до 2036р або вступу України до ЄС - ДПС

11:29 24.10.2025
СБУ та НАБУ викрили конвертаційний центр, який діяв за сприяння колишнього голови Державної податкової служби

СБУ та НАБУ викрили конвертаційний центр, який діяв за сприяння колишнього голови Державної податкової служби

15:45 23.10.2025
Американська компанія Jabil сплатила майже 315 млн грн податків за III кв. 2025р

Американська компанія Jabil сплатила майже 315 млн грн податків за III кв. 2025р

ВАЖЛИВЕ

Кабмін скасував 72-годинну перевірку для бронювання, воно здійснюватиметься швидше – Мінекономіки

НКРЕКП підвищила тариф "Укренерго" на передачу е/е на 4% на I кв.-2026 і ще на 4% – до кінця 2026р

НКРЕКП затвердила тариф "Укренерго" на передачу е/е в 713,68 грн/МВт*год та в 742,91 грн/МВт*год – на другому

Заступником голови НБУ став директор його департаменту монетарної політики та економаналізу Лепушинський

На конкурс на 4 незалежних членів наглядової ради "Енергоатому" подалися 83 кандидати

ОСТАННЄ

Держбюджет-2026 передбачає 16,1 млрд грн фінансування культурної сфери

IFC вперше має намір інвестувати в капітал українських страхових компаній-голова НБУ

Нардеп Гурін: Підняття зарплат військовим має відбутися за рахунок детінізації зарплат та "агресивних" заходів

Експорт українського пшеничного борошна за 5 міс.-2025/26 МР скоротився на 11%

Кабмін скасував 72-годинну перевірку для бронювання, воно здійснюватиметься швидше – Мінекономіки

Держава в 2026р. спрямує на агрострахування 60 млн грн - Мінекономіки

Українці відсутні серед претендентів на бізнес-омбудсмена – рекрутер

НКРЕКП затвердила тарифи ОСР на розподіл електроенергії на 2026р зі збільшенням в середньому на понад 3%

НКРЕКП підвищила тариф "Укренерго" на передачу е/е на 4% на I кв.-2026 і ще на 4% – до кінця 2026р

НКРЕКП затвердила тариф "Укренерго" на диспетчеризацію на 2026р в 110,03 грн/МВт*год

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА