Очільниця ДПС закликала не відкривати фейкові листи від служби

Державна податкова служба України фіксує збільшення випадків надсилання українцям підроблених листів від органу нібито щодо фінансової перевірки за фактом легалізації коштів, повідомила в.о. голови ДПС Леся Карнаух та закликала не відкривати їх.

"Фіксуємо нову хвилю активізації шахраїв! Протягом останніх днів по країні масово розсилають фейкові електронні листи "від імені" Державної податкової служби України. Тема листа — повідомлення про проведення "фінансової перевірки за фактом легалізації коштів" щодо певної організації. Наголошую! ДПС не має до цієї розсилки жодного стосунку", - написала вона в Facebook у вівторок.

Карнаух пояснила, що листи містять шкідливе програмне забезпечення. Відкриття прикріпленого файлу призводить до запуску шкідливої програми, яка створює технічні можливості для прихованого несанкціонованого доступу до персонального комп’ютера користувача.

"Існує реальна небезпека зараження персональних комп’ютерів вірусами", - підкреслила очільниця ДПС.

Вона додала, що повідомлення розсилаються з електронних скриньок, які жодним чином не пов’язані із ДПС.