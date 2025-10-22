Нацполіція попереджає про фейки в інтернеті з пропозицією придбання медичних довідок для водіїв

Національна поліція України попереджає, що в мережі поширюються фейкові пропозиції щодо придбання медичних довідок для водіїв і нагадує, що така довідка видається виключно у медичних закладах, які мають чинну ліцензію на медичну практику.

"В інтернеті поширюються фейкові пропозиції щодо придбання медичних довідок для водіїв. Такі пропозиції поширюють через соціальні мережі, месенджери, сумнівні сайти або навіть у вигляді рекламних оголошень із привабливими формулюваннями – "офіційна довідка без медкомісії", "швидко і недорого", "з гарантією реєстрації в базі", - йдеться в повідомленні Нацполіції в телеграм-каналі в середу.

В Нацполіції нагадують, що медична довідка щодо придатності до керування транспортними засобами видається виключно у медичних закладах, які мають чинну ліцензію на медичну практику.

"Жоден посередник чи "онлайн-сервіс" не має права оформлювати такі документи", - наголошують в поліції.

Згідно з повідомленням, кіберполіція фіксує випадки, коли зловмисники створюють фішингові сторінки, що візуально копіюють офіційні ресурси державних установ або медичних центрів.

"Користувач, вводячи свої персональні дані та здійснюючи оплату, не лише втрачає гроші, а й ризикує стати жертвою крадіжки особистої інформації – паспортних даних, ідентифікаційного коду, фото чи номерів банківських карток. Після оплати "послуги" шахраї перестають виходити на зв’язок або надсилають підроблені документи, які не мають жодної юридичної сили", - пояснюють в Нацполііції.

Крім того, в поліції звертають увагу, що використання таких "довідок" може призвести до адміністративної чи кримінальної відповідальності за використання завідомо підроблених документів.