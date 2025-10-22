Інтерфакс-Україна
Події
15:27 22.10.2025

Нацполіція попереджає про фейки в інтернеті з пропозицією придбання медичних довідок для водіїв

2 хв читати
Нацполіція попереджає про фейки в інтернеті з пропозицією придбання медичних довідок для водіїв

Національна поліція України попереджає, що в мережі поширюються фейкові пропозиції щодо придбання медичних довідок для водіїв і нагадує, що така довідка видається виключно у медичних закладах, які мають чинну ліцензію на медичну практику.

"В інтернеті поширюються фейкові пропозиції щодо придбання медичних довідок для водіїв. Такі пропозиції поширюють через соціальні мережі, месенджери, сумнівні сайти або навіть у вигляді рекламних оголошень із привабливими формулюваннями – "офіційна довідка без медкомісії", "швидко і недорого", "з гарантією реєстрації в базі", - йдеться в повідомленні Нацполіції в телеграм-каналі в середу.

В Нацполіції нагадують, що медична довідка щодо придатності до керування транспортними засобами видається виключно у медичних закладах, які мають чинну ліцензію на медичну практику.

"Жоден посередник чи "онлайн-сервіс" не має права оформлювати такі документи", - наголошують в поліції.

Згідно з повідомленням, кіберполіція фіксує випадки, коли зловмисники створюють фішингові сторінки, що візуально копіюють офіційні ресурси державних установ або медичних центрів.

"Користувач, вводячи свої персональні дані та здійснюючи оплату, не лише втрачає гроші, а й ризикує стати жертвою крадіжки особистої інформації – паспортних даних, ідентифікаційного коду, фото чи номерів банківських карток. Після оплати "послуги" шахраї перестають виходити на зв’язок або надсилають підроблені документи, які не мають жодної юридичної сили", - пояснюють в Нацполііції.

Крім того, в поліції звертають увагу, що використання таких "довідок" може призвести до адміністративної чи кримінальної відповідальності за використання завідомо підроблених документів.

Теги: #поширення #нацполіція #фейк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:31 20.10.2025
Командування Сил ТРО повідомило про виявлення фейкового акаунту командувача Плахути

Командування Сил ТРО повідомило про виявлення фейкового акаунту командувача Плахути

13:22 20.10.2025
СБУ і Нацполіція викрили 8 поплічників РФ, які за завданням ворога збиралися "відродити" СРСР в Україні

СБУ і Нацполіція викрили 8 поплічників РФ, які за завданням ворога збиралися "відродити" СРСР в Україні

13:20 14.10.2025
СБУ та Нацполіція викрили 12 учасників наркосиндикату, який торгував важкими психотропами по всій країні

СБУ та Нацполіція викрили 12 учасників наркосиндикату, який торгував важкими психотропами по всій країні

17:04 13.10.2025
СБУ і Нацполіція затримали 8 поплічників РФ, які вчиняли диверсії в Одесі

СБУ і Нацполіція затримали 8 поплічників РФ, які вчиняли диверсії в Одесі

15:09 13.10.2025
Нацполіція за міжнародної співпраці викрила зловмисника на поширенні дитячої порнографії

Нацполіція за міжнародної співпраці викрила зловмисника на поширенні дитячої порнографії

13:57 05.10.2025
"Укренерго" називає фейком інформацію про нібито очікувані екстрені відключення електроенергії по всій Україні

"Укренерго" називає фейком інформацію про нібито очікувані екстрені відключення електроенергії по всій Україні

12:39 04.10.2025
Французький фотожурналіст Лаллікан загинув під Комишувахою Краматорського району, там же поранені 4 людей

Французький фотожурналіст Лаллікан загинув під Комишувахою Краматорського району, там же поранені 4 людей

17:59 01.10.2025
Поліція викрила жителя Києва, який за завданням спецслужб РФ підпалив два військові позашляховики у Шевченківському районі

Поліція викрила жителя Києва, який за завданням спецслужб РФ підпалив два військові позашляховики у Шевченківському районі

12:25 30.09.2025
Поліцейські викрили братів-шахраїв з Одещини, які заволоділи 1 млн грн коштів звільнених з полону РФ військовослужбовців

Поліцейські викрили братів-шахраїв з Одещини, які заволоділи 1 млн грн коштів звільнених з полону РФ військовослужбовців

10:12 30.09.2025
СБУ та Нацполіція викрили посадовця МЗС України, який "легалізовував" росіян в країнах ЄС

СБУ та Нацполіція викрили посадовця МЗС України, який "легалізовував" росіян в країнах ЄС

ВАЖЛИВЕ

Графіки погодинних відключень е/е введено в Київській та ще 7 областях – ДТЕК та обленерго

Генштаб ЗСУ: Уражено завод з виробництва боєприпасів та НПЗ

Калмикова: Працевлаштування ветерана є одним із інструментів подолання кризи недостатньої кількості робочої сили

Калмикова розраховує на запуск 15-20 ветеранських просторів в Україні в 2026р.

Мінветеранів готується до конкурсів на проєкти окремих пам'ятників і меморіалів на території НВМК - Калмикова

ОСТАННЄ

Лідери країн ЄС незабаром можуть схвалити 19-й пакет антиросійських санкцій, із забороною на імпорт СПГ із 2027 р. - ЗМІ

Зеленський у Швеції обговорить угоду про експорт оборонної продукції з компанією Saab – ЗМІ

Дрони ГУР атакували НПЗ у Дагестані – джерела

УЧХ розгорне пункт підтримки для постраждалих від атаки російських БпЛА у Харкові

Графіки погодинних відключень е/е введено в Київській та ще 7 областях – ДТЕК та обленерго

Держмитслужба впровадила функцію на базі ШІ та голосове спілкування

Правоохоронці повідомили про підозру медсестрі з Рівненщини, службова недбалість якої призвела до смерті немовляти

До 29 осіб зросла кількість постраждалих у Києві – КМВА

До 9 осіб збільшилось число постраждалих внаслідок атаки російських БпЛА у Харкові

Завершено слідство щодо бізнесмена Жеваго у справі ексголови Верховного Суду

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА