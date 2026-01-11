Інтерфакс-Україна
12:14 11.01.2026

У центрі Харкова завершено аварійно-рятувальні роботи на місці вибухів 2 січня

Понад тиждень тривали аварійно-рятувальні роботи у центрі Харкова на місці вибухів, які сталися 2 січня.

"У Харкові завершилися аварійно-рятувальні роботи у центрі міста на місці вибухів 2 січня. Загалом тоді загинуло семеро осіб, включно з трирічною дитиною. Постраждали 38 людей, серед яких двоє дітей. Врятовано 12 осіб", - написав міський голова Харкова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі.

Він подякував рятівникам, комунальникам, лікарям, правоохоронцям та волонтерам, які брали участь в аварійно-рятувальних роботах.

