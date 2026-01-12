Інтерфакс-Україна
Події
08:46 12.01.2026

Окупанти розширили контроль у Шаховому та Новому Шаховому на 4,81 км² за добу – DeepState

1 хв читати
Окупанти розширили контроль у Шаховому та Новому Шаховому на 4,81 км² за добу – DeepState
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Просування російських окупантів за минулу добу зафіксоване в селі Шахове Покровського району та в селі Нове Шахове Добропільського району Донецької області.

"Ворог просунувся у Шаховому та поблизу Нового Шахового", – повідомляє OSINT-проєкт DeepState у суботу в Телеграм.

Згідно з мапами проєкту, окупанти захопили за добу 4,81 кв км на покровсько-добропільському напрямку, при скороченні "сірої зони" на 2,61 кв км.

Сумарно площа контролю ворога зросла за добу на 4,81 кв км, "сіра зона" натомість зменшилась на 2,61 кв км.

 

Теги: #ситуация #война

ВАЖЛИВЕ

Захисники України в ніч на 12 січня знищили або подавили 135 із 156 засобів повітряного нападу росіян – Повітряні сили

Зеленський: Головне завдання зараз – відновлення енергозабезпечення всіх будинків після ударів

Зеленський: Повномасштабна війна Росії проти України триває стільки ж, скільки тривала нацистська війна проти СРСР - 1418 днів

РФ за тиждень випустила по Україні майже 1100 дронів і понад 50 ракет - Зеленський

На Київщині відновили світло понад 370 тис. родин, майже 30 тис. залишаються без електрики

ОСТАННЄ

Міносвіти затвердило 357 проєктів-переможців конкурсів наукових досліджень університетів

Внаслідок обстрілу на Чернігівщині пошкоджено важливий енергооб’єкт і знеструмлено низку населених пунктів

З лінії фронту за добу евакуйовано 51 людину, в тому числі 23 дитини - Донецька ОВА

Школяр напав на вчительку та учня з ножем у Києві, їм надається меддопомога – поліція

На Дніпропетровщині через атаки РФ поранено чоловіка, пошкоджено будинки та інфраструктуру – облрада

Генштаб зафіксував упродовж доби 219 бойових зіткнень

США закликають G7 та партнерів зменшити залежність від критичних мінералів із Китаю - ЗМІ

Внаслідок обстрілу на Чернігівщині пошкоджено важливий енергооб’єкт і знеструмлено низку населених пунктів

Захисники України в ніч на 12 січня знищили або подавили 135 із 156 засобів повітряного нападу росіян – Повітряні сили

У Києві в Солом’янському районі внаслідок удару БпЛА виникли пожежі – мер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА