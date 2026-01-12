Окупанти розширили контроль у Шаховому та Новому Шаховому на 4,81 км² за добу – DeepState

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Просування російських окупантів за минулу добу зафіксоване в селі Шахове Покровського району та в селі Нове Шахове Добропільського району Донецької області.

"Ворог просунувся у Шаховому та поблизу Нового Шахового", – повідомляє OSINT-проєкт DeepState у суботу в Телеграм.

Згідно з мапами проєкту, окупанти захопили за добу 4,81 кв км на покровсько-добропільському напрямку, при скороченні "сірої зони" на 2,61 кв км.

Сумарно площа контролю ворога зросла за добу на 4,81 кв км, "сіра зона" натомість зменшилась на 2,61 кв км.