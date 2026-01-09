"Харківський антикорупційний центр" і міськрада домовилися про співпрацю

Фото: https://t.me/citykharkivua

Харківська міська рада та Громадська організація "Харківський антикорупційний центр" (ХАЦ) уклали Меморандум про співпрацю, який передбачає об’єднання зусиль заради раціонального використання бюджетних ресурсів та залучення громади до процесів ухвалення рішень..

"Документ, підписаний міським головою Ігорем Тереховим та головою правління ХАЦ Дмитром Булахом, має на меті запровадження нових стандартів відкритості у сфері містобудування, архітектури та використанні бюджетних коштів під час відновлення міста. Головним предметом домовленостей стала організація широкого громадського обговорення та прозорого вибору найкращих проєктних рішень для відбудови Харкова", - повідомляє пресслужба Харківської міськради у Телеграмі.

Терехов запевнив, що прагне об’єктивного моніторингу витрат бюджету та земельних питань.

"Переконаний, що саме незалежний контроль сприятиме ефективному використанню бюджетних коштів. Те саме стосується і земельних питань. Якщо ділянка є інвестиційно привабливою, вона має йти на аукціон. Нехай інвестори, підприємці змагаються за право оренди чи забудови, пропонуючи місту максимальну ціну. Сьогодні бюджет Харкова - це ресурс, до якого треба ставитися дуже обережно. Держава переклала на місцеві бюджети значне фінансове навантаження, тож ми змушені виконувати роль своєрідного "амортизатора". А ці кошти могли б піти на підтримку ЗСУ чи допомогу людям. І якщо десь будуть порушення, ми відкриті до критики та негайної реакції. Я хочу, щоб наша взаємодія була ефективною",- сказав Терехов.

Булах зазначив, що сподівається на залучення громади до ухвалення рішень на етапі їх підготовки.

"Сподіваюся, спільними зусиллями ми зробимо використання міського бюджету справді ефективним. Ця подія може стати початком зовсім іншої якості взаємодії. Головний результат, на який ми очікуємо, - це залучення громади до ухвалення рішень ще на етапі їх підготовки та презентації", -сказав Булах.