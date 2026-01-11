Інтерфакс-Україна
13:06 11.01.2026

У Рамзана Кадирова відмовили нирки, у Кремлі обговорюють кандидатів на нового ватажка Чечні – джерело в ГУР

Фото: росЗМІ

У ватажка Чеченської республіки Рамзана Кадирова значно погіршився стан здоровʼя – через відмову нирок він перебуває на процедурі діалізу, і лікарі не дають жодних прогнозів.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони України, нині Кадиров перебуває у власній лікарні в Чечні – до нього зʼїхались члени сімейного клану (тейпу), зокрема й з інших країн.

"На тлі перебування Рамзана Кадирова біля вхідних дверей на концерт Іосіфа Кобзона значно активізувався процес визначення кандидатури на місце нового ватажка Чечні", – сказав співрозмовник агентства.

Джерела зазначили, що серед найбільш ймовірних та зручних для Кремля фігур – Маґомєд Даудов, Апті Алаудінов та старший син Рамзана Ахмат Кадиров.

