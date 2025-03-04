Події

16:18 04.03.2025

Стан Папи Римського поліпшується, неінвазивна вентиляція легенів не потрібна

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Стан Папи Римського поліпшується, неінвазивна вентиляція легенів не потрібна

Папа Римський Франциск відновлюється після двох нападів гострої дихальної недостатності та більше не потребує неінвазивної вентиляції легенів, повідомляє у вівторок Vatican News з посиланням на Зал друку Святого престолу.

Проте понтифіку у вівторок знадобилася високопоточна оксигенотерапія з використанням назальної канюлі.

Раніше у вівторок пресслужба Ватикану повідомляла, що "понтифік спав усю ніч і зараз продовжує відпочивати".

У понеділок увечері повідомлялося, що значне скупчення слизу викликало в понтифіка бронхоспазм і два напади гострої респіраторної недостатності. Йому відновлювали неінвазивну вентиляцію легенів із використанням маски.

У січні понтифік захворів на бронхіт. 14 лютого його госпіталізували в клініку "Агостіно Джемеллі" в Римі, оскільки хвороба набула хронічної форми. Після рентгена і лабораторних досліджень у нього також виявили двосторонню пневмонію.

Папі Римському Франциску 88 років.

Теги: #здоровя #папа_римський

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