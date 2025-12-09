Зеленський запросив Папу Римського здійснити візит до України

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Під час аудієнції з Папою Римським Львом XIV президент України Володимир Зеленський поінформував його про дипломатичну роботу, а також запросив його здійснити візит до України.

"Сьогодні під час аудієнції в Його Святості подякував за постійні молитви за Україну й українців, заклики до справедливого миру. Поінформував Папу Римського про дипломатичну роботу зі США для досягнення миру", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Сторони обговорили подальші зусилля та посередництво Ватикану для повернення українських дітей, яких викрала Росія.

"Дякую Його Святості за всі зусилля для підтримки маленьких українців. Вдячний за цю розмову та всю увагу до нашого народу. Запросив Папу Римського здійснити візит до України. Це буде сильним сигналом підтримки для наших людей", - наголосив президент.