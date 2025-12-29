Перший дзвінок Зеленського та Путіна за понад п’ять років може відбутися після переговорів у Мар-а-Лаго - ЗМІ

Фото: Reuters

Перша за більш ніж п’ять років телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним може відбутися після недільних переговорів Зеленського з президентом США Дональдом Трампом у Мар-а-Лаго в Палм-Біч (Флорида, США), повідомляє Fox News опираючись на джерело, знайоме з перебігом обговорень.

За словами джерела, прямий дзвінок між лідерами став би "дипломатичною перемогою" для Трампа. "Якщо б Путін погодився на дзвінок у неділю, це було б найбільшим досягненням у підготовці мирних переговорів і першим справжнім кроком у мирному процесі", — зазначило джерело каналу на умовах анонімності.

Як повідомлялося, раніше президент США Дональд Трамп в соціальній мережі Truth Social зазначив, що мав "хорошу та дуже продуктивну" розмову з Володимиром Путіним напередодні своєї зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Згодом помічник Путіна Юрій Ушаков, якого цитують росЗМІ зазначив, що Володимир Путін і Дональд Трамп домовилися оперативно звʼязатися телефоном після зустрічі президента США з Зеленським. Свою подальшу розмову з Путіним після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Трамп підтвердив також під час спілкування з пресою, коли привітав українськго президента в Мар-а-Лаго.