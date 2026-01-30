Інтерфакс-Україна
Події
15:22 30.01.2026

НЗФ може зiткнутися з труднощами при виконаннi фiнансових зобов'язань через війну - керівництво

2 хв читати
НЗФ може зiткнутися з труднощами при виконаннi фiнансових зобов'язань через війну - керівництво

ПрАТ "Нікопольський завод феросплавів" (НЗФ, Дніпропетровська обл.) може зiткнутися з труднощами при виконаннi фiнансових зобов'язань, повідомляється у проміжному звіті керівництва НЗФ за четвертий квартал 2025 року.

Згідно з документом, який є в наявності агентства "Інтерфакс-Україна",  керiвництво ПрАТ використовує фiнансову полiтику, за якою касовi розриви закриваються за рахунок поточних зобов'язань та поточного погашення дебiторської заборгованостi. Проводиться аналiз термiнiв виникнення дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю i контроль прострочених сум.

"Вже дуже тривалий час ми живемо в умовах повномасштабної вiйськової агресiї росiї проти України та свiтової кризи феросплавної галузi, долаючи численнi виклики: вiд бойових дiй до складнощiв з логiстикою та зростанням цiн на енергоносiї. Але навiть у найважчi часи ми не зупиняємося, виробляємо продукцiю, своєчасно виплачуємо заробiтну плату, розраховуємося з постачальниками та сплачуємо податки", - констатується у звіті.

Зазначається, що на сьогоднi НЗФ залишається одним з найбiльших виробникiв марганцевих феросплавiв у свiтi, вся продукцiя є перспективною та вiдповiдає дiючим державним стандартам України.

"Дебiторська заборгованiсть не забезпечується заставою. Ризик лiквiдностi - це ризик того, що пiдприємство може зiткнутися з труднощами при виконаннi фiнансових зобов'язань. Обачнiсть при управлiннi ризиком лiквiдностi передбачає наявнiсть достатньої суми грошових коштiв i наявнiсть достатнiх фiнансових ресурсiв для виконання зобов'язань, коли настане термiн їх погашення. Кредитний ризик - це ризик того, що пiдприємство зазнає фiнансових збитків, оскiльки деякi контрагенти можуть не виконувати свої зобов'язання за фiнансовим iнструментом або клiєнтським договором", - констатується в документі.

Також зауважується, що пiдприємство пiддається кредитному ризику, пов'язаному з його операцiйною дiяльнiстю (передусім щодо непогашеної дебiторської заборгованостi та виданих авансiв) i фiнансовою дiяльнiстю, враховуючи депозити в банках i фiнансових органiзацiях, валютнi операцiї та iншi фiнансовi iнструменти. На думку керiвництва НЗФ, кредитний ризик належним чином врахований в створених резервах на знецiнення вiдповiдних активiв.

Разом з тим генеральний директор "Сентравісу" Юрій Атанасов під час онлайн-пресконференції в п'ятницю повідомив, що НЗФ простоює. Наразі агентство "Інтрефакс-Україна" не має підтвердження цієї інформації.

НЗФ - найбільше в Україні підприємство з виробництва силіко- і феромарганцю. Середній місячний випуск феросплавів за стабільної роботи підприємства - близько 55-60 тис. тонн.

За даними НДУ на перший квартал 2025 року, у власності Sofalon Investments Limitad перебуває 15,503% акцій ПрАТ, Rougella Properties Ltd. - 9,6904%, Dolemia Consulting Ltd. - 15,7056%, Sonerio Holdings Ltd. - 9,2158%, Manjalom Limited - 5,8824%, Treelon Investments Limited (усі - Кіпр) - 15,1013%.

Статутний капітал ПрАТ "НЗФ" становить 418,915 млн грн.

НЗФ контролює група EastOne, створена восени 2007 року в результаті реструктуризації групи "Інтерпайп", а також група "Приват" (обидві - Дніпро).

Теги: #нзф #труднощі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:14 04.02.2025
Співвласник "Привату" підтримує передачу НЗФ в АРМА для стабілізації роботи заводу

Співвласник "Привату" підтримує передачу НЗФ в АРМА для стабілізації роботи заводу

15:47 18.11.2024
Верховний Суд відмовив ПриватБанку у відводі колегії суддів перед важливим слуханням у спорі з НЗФ

Верховний Суд відмовив ПриватБанку у відводі колегії суддів перед важливим слуханням у спорі з НЗФ

17:58 21.02.2024
Сенс Банк повідомляє про труднощі з картковими платежами

Сенс Банк повідомляє про труднощі з картковими платежами

09:26 18.10.2023
Суд за позовом НЗФ визнав припинення його зобов'язань перед ПриватБанком

Суд за позовом НЗФ визнав припинення його зобов'язань перед ПриватБанком

14:28 12.07.2022
Касаційний госпсуд передав на розгляд Великої палати Верховного Суду касацію ПриватБанку на рішення про припинення зобов'язань НЗФ

Касаційний госпсуд передав на розгляд Великої палати Верховного Суду касацію ПриватБанку на рішення про припинення зобов'язань НЗФ

14:16 13.06.2022
Голова Нацполіції: У реєстрі членів НЗФ вже понад 2 млн записів

Голова Нацполіції: У реєстрі членів НЗФ вже понад 2 млн записів

16:45 28.12.2021
TIU Canada демонтувала сонячну станцію в Нікополі через невирішений конфлікт із НЗФ

TIU Canada демонтувала сонячну станцію в Нікополі через невирішений конфлікт із НЗФ

07:54 14.11.2019
Розбіжності щодо С-400 заважають діалогу США і Туреччини з інших проблем

Розбіжності щодо С-400 заважають діалогу США і Туреччини з інших проблем

19:10 27.08.2013
Українські кондитери продовжують зазнавати труднощів із митним оформленням своїх вантажів на кордоні з РФ

Українські кондитери продовжують зазнавати труднощів із митним оформленням своїх вантажів на кордоні з РФ

ВАЖЛИВЕ

Інформація про окупацію н.п.Тернувате та Річне у Запорізькій області не відповідає дійсності - Волошин

Зеленський: Публічно запрошую Путіна в Київ, якщо він наважиться

Зеленський Трампу: Україна очікує на виконання домовленостей щодо безпеки міст на період екстремальних морозів

Агентство з відновлення радить водіям 1-3 лютого утриматися від далеких поїздок через морози

Перемовини Україна-США-РФ продовжаться приблизно через тиждень – Віткофф

ОСТАННЄ

Київ вітає санкції ЄС проти російських пропагандистів та виступає за розширення списку таких осіб

Глава МВС: з початку цього року підрозділи Нацгвардії знищили та уразили 30 ворожих танків та 11 систем РЕБ

Енергокомітет Ради планує запросити на найближче засідання всю керівну команду Міненерго та провести спецзустріч з Кличком

Федоров повідомив про поглиблення оборонної співпраці з Нідерландами: лінія дронів, ППО та авіація

Засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 12 лютого

Прокуратура: посадовцю КМДА повідомлено про підозру в недкларуванні корпоративних права підприємства у Польщі

ВАКС застосував запобіжний захід до колишніх топпосадовців Держприкордонслужби України

Голова ДІЯРУ вважає за необхідне продовження роботи місій МАГАТЕ на підстанціях, важливих для безпеки АЕС

Ускладнення роботи підприємств і транспорту очікується в суботу на сході та в центрі країни через мокрий сніг та ожеледицю

Петиція про заборону куріння кальянів та їх аналогів в Києві не набрала необхідних голосів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА