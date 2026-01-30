НЗФ може зiткнутися з труднощами при виконаннi фiнансових зобов'язань через війну - керівництво

ПрАТ "Нікопольський завод феросплавів" (НЗФ, Дніпропетровська обл.) може зiткнутися з труднощами при виконаннi фiнансових зобов'язань, повідомляється у проміжному звіті керівництва НЗФ за четвертий квартал 2025 року.

Згідно з документом, який є в наявності агентства "Інтерфакс-Україна", керiвництво ПрАТ використовує фiнансову полiтику, за якою касовi розриви закриваються за рахунок поточних зобов'язань та поточного погашення дебiторської заборгованостi. Проводиться аналiз термiнiв виникнення дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю i контроль прострочених сум.

"Вже дуже тривалий час ми живемо в умовах повномасштабної вiйськової агресiї росiї проти України та свiтової кризи феросплавної галузi, долаючи численнi виклики: вiд бойових дiй до складнощiв з логiстикою та зростанням цiн на енергоносiї. Але навiть у найважчi часи ми не зупиняємося, виробляємо продукцiю, своєчасно виплачуємо заробiтну плату, розраховуємося з постачальниками та сплачуємо податки", - констатується у звіті.

Зазначається, що на сьогоднi НЗФ залишається одним з найбiльших виробникiв марганцевих феросплавiв у свiтi, вся продукцiя є перспективною та вiдповiдає дiючим державним стандартам України.

"Дебiторська заборгованiсть не забезпечується заставою. Ризик лiквiдностi - це ризик того, що пiдприємство може зiткнутися з труднощами при виконаннi фiнансових зобов'язань. Обачнiсть при управлiннi ризиком лiквiдностi передбачає наявнiсть достатньої суми грошових коштiв i наявнiсть достатнiх фiнансових ресурсiв для виконання зобов'язань, коли настане термiн їх погашення. Кредитний ризик - це ризик того, що пiдприємство зазнає фiнансових збитків, оскiльки деякi контрагенти можуть не виконувати свої зобов'язання за фiнансовим iнструментом або клiєнтським договором", - констатується в документі.

Також зауважується, що пiдприємство пiддається кредитному ризику, пов'язаному з його операцiйною дiяльнiстю (передусім щодо непогашеної дебiторської заборгованостi та виданих авансiв) i фiнансовою дiяльнiстю, враховуючи депозити в банках i фiнансових органiзацiях, валютнi операцiї та iншi фiнансовi iнструменти. На думку керiвництва НЗФ, кредитний ризик належним чином врахований в створених резервах на знецiнення вiдповiдних активiв.

Разом з тим генеральний директор "Сентравісу" Юрій Атанасов під час онлайн-пресконференції в п'ятницю повідомив, що НЗФ простоює. Наразі агентство "Інтрефакс-Україна" не має підтвердження цієї інформації.

НЗФ - найбільше в Україні підприємство з виробництва силіко- і феромарганцю. Середній місячний випуск феросплавів за стабільної роботи підприємства - близько 55-60 тис. тонн.

За даними НДУ на перший квартал 2025 року, у власності Sofalon Investments Limitad перебуває 15,503% акцій ПрАТ, Rougella Properties Ltd. - 9,6904%, Dolemia Consulting Ltd. - 15,7056%, Sonerio Holdings Ltd. - 9,2158%, Manjalom Limited - 5,8824%, Treelon Investments Limited (усі - Кіпр) - 15,1013%.

Статутний капітал ПрАТ "НЗФ" становить 418,915 млн грн.

НЗФ контролює група EastOne, створена восени 2007 року в результаті реструктуризації групи "Інтерпайп", а також група "Приват" (обидві - Дніпро).