Співвласник "Привату" підтримує передачу НЗФ в АРМА для стабілізації роботи заводу

Співвласник групи "Приват" Олексій Мартинов підтримує передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), в управління майна АТ "Нікопольський завод феросплавів" (НЗФ, Дніпропетровська обл.).

"Я підтримую рішення президента про передачу Нікопольського заводу феросплавів до АРМА, оскільки це наразі єдина можливість врятувати підприємство від знищення "геніальними підприємцями" Боголюбовим і Коломойським", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

Водночас він зазначив, що обсяги виробництва феросплавів скоротилися майже у 10 разів - з приблизно 1 млн тонн у 2008 році до 100 тис. тонн у 2024-му, і виник ризик демонтажу підприємства на металобрухт.

Аналогічна ситуація, за його словами, спостерігається і з мережею заправок "Авіас" - вони припинили продаж пального.

"Геніальний бізнесмен" Кіперман, який переховується в Ізраїлі, та Боголюбов, який переховується у Відні, продав талони на пальне і вивів гроші з компаній. Обдурені покупці невдовзі почнуть вимагати повернення своїх коштів. Минулого тижня українські нафтотрейдери отримали інформацію, що 165 заправок "Авіас" виставлено на продаж", - зазначає Мартинов.

Мартинов звернувся до президента з проханням терміново заарештувати заправки і передати їх до АРМА. "Інакше держава втратить можливість компенсувати свої втрати від націоналізації ПриватБанку у розмірі $10 млрд", - застеріг Мартинов.

Як повідомлялося, співзасновник фінансово-промислової групи "Приват" Олексій Мартинов має намір судитися з партнерами Геннадієм Боголюбовим та Ігорем Коломойським за повернення до операційного управління активами, зокрема, феросплавним бізнесом.

Фінансово-промислова група "Приват" раніше об'єднувала десятки підприємств по всій країні, що працюють у сферах банківської діяльності, феросплавів, нафтопродуктів, добрив і агробізнесу.