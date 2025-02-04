Інтерфакс-Україна
Економіка
19:14 04.02.2025

Співвласник "Привату" підтримує передачу НЗФ в АРМА для стабілізації роботи заводу

2 хв читати

Співвласник групи "Приват" Олексій Мартинов підтримує передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), в управління майна АТ "Нікопольський завод феросплавів" (НЗФ, Дніпропетровська обл.).

"Я підтримую рішення президента про передачу Нікопольського заводу феросплавів до АРМА, оскільки це наразі єдина можливість врятувати підприємство від знищення "геніальними підприємцями" Боголюбовим і Коломойським", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

Водночас він зазначив, що обсяги виробництва феросплавів скоротилися майже у 10 разів - з приблизно 1 млн тонн у 2008 році до 100 тис. тонн у 2024-му, і виник ризик демонтажу підприємства на металобрухт.

Аналогічна ситуація, за його словами, спостерігається і з мережею заправок "Авіас" - вони припинили продаж пального.

"Геніальний бізнесмен" Кіперман, який переховується в Ізраїлі, та Боголюбов, який переховується у Відні, продав талони на пальне і вивів гроші з компаній. Обдурені покупці невдовзі почнуть вимагати повернення своїх коштів. Минулого тижня українські нафтотрейдери отримали інформацію, що 165 заправок "Авіас" виставлено на продаж", - зазначає Мартинов.

Мартинов звернувся до президента з проханням терміново заарештувати заправки і передати їх до АРМА. "Інакше держава втратить можливість компенсувати свої втрати від націоналізації ПриватБанку у розмірі $10 млрд", - застеріг Мартинов.

Як повідомлялося, співзасновник фінансово-промислової групи "Приват" Олексій Мартинов має намір судитися з партнерами Геннадієм Боголюбовим та Ігорем Коломойським за повернення до операційного управління активами, зокрема, феросплавним бізнесом.

Фінансово-промислова група "Приват" раніше об'єднувала десятки підприємств по всій країні, що працюють у сферах банківської діяльності, феросплавів, нафтопродуктів, добрив і агробізнесу.

 

Теги: #арма #нзф #приват

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:52 07.05.2025
Посли G7 підтримують законопроект про реформу АРМА

Посли G7 підтримують законопроект про реформу АРМА

10:15 01.05.2025
До АРМА передано зброю, вилучену ДБР у колишнього комбрига тероборони

До АРМА передано зброю, вилучену ДБР у колишнього комбрига тероборони

00:10 29.04.2025
АРМА перевірить інформацію щодо вартості активів виробника "Моршинської" у ВАКС і СБУ

АРМА перевірить інформацію щодо вартості активів виробника "Моршинської" у ВАКС і СБУ

21:06 28.04.2025
АРМА перевірить інформацію щодо вартості активів виробника "Моршинської" у ВАКС і СБУ

АРМА перевірить інформацію щодо вартості активів виробника "Моршинської" у ВАКС і СБУ

20:29 02.04.2025
АРМА почало ринкові консультації та проведення оцінювання активів IDS Ukraine

АРМА почало ринкові консультації та проведення оцінювання активів IDS Ukraine

21:36 24.03.2025
Співзасновник групи "Приват" Мартинов звинувачує експартнерів у відмиванні 5 млрд грн через благодійний фонд

Співзасновник групи "Приват" Мартинов звинувачує експартнерів у відмиванні 5 млрд грн через благодійний фонд

15:47 18.11.2024
Верховний Суд відмовив ПриватБанку у відводі колегії суддів перед важливим слуханням у спорі з НЗФ

Верховний Суд відмовив ПриватБанку у відводі колегії суддів перед важливим слуханням у спорі з НЗФ

00:40 22.08.2024
Співзасновник групи «Приват» Мартинов має намір судитися за повернення до операційного управління активами - ЗМІ

Співзасновник групи «Приват» Мартинов має намір судитися за повернення до операційного управління активами - ЗМІ

15:05 20.06.2024
ПриватБанк почав приймати заявки на кредитування розподіленої генерації за програмою "5-7-9%"

ПриватБанк почав приймати заявки на кредитування розподіленої генерації за програмою "5-7-9%"

09:26 18.10.2023
Суд за позовом НЗФ визнав припинення його зобов'язань перед ПриватБанком

Суд за позовом НЗФ визнав припинення його зобов'язань перед ПриватБанком

ВАЖЛИВЕ

Україна отримала 1 млрд євро від ЄС у межах програми ERA

Україна розраховує на внески США в інвестфонд грошима та за рахунок військової допомоги вже цього року

ЄБРР може частково покрити ризики ПриватБанку, Укргазбанку та Райффайзенбанку за кредитами на EUR1,1 млрд

Міжнародні резерви України у квітні зросли на 10,2% – до $46,7 млрд

"ДТЕК ВДЕ" у 2024р отримав чистий прибуток 1,58 млрд грн

ОСТАННЄ

"ДТЕК Енерго" планує щорічно викуповувати євробонди на суму до $100 млн та просить змін до умов їх випуску

Ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні у I кварталі зросли на 6,7% – Держстат

Збитки від шахрайських операцій з картками у 2024р зросли на 37% за скорочення їх кількості на 1% – НБУ

Ідея санкцій ЄС проти Nord Stream 2 розрахована на те, щоб відлякати будь-яких інвесторів - ЄК

Експорт зерна із початку 2024/25 МР досяг 36,4 млн тонн - Мінагрополітики

Arricano продовжує реставраційні роботи на пам’ятках культурної спадщини на Лук’янівці

Інтерпайп зібрав представників 26 компаній-клієнтів на оз.Гарда в Італії для зміцнення стосунків

Українським морським коридором експортовано близько 76 млн тонн зерна

Уряд виплатив українцям кешбек за березень

Правекс Банк виграв справу щодо понад $3 млн у спорі з клієнтом банківського сейфа

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА