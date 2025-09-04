UPG до кінця вересня відкриє 34 раніше орендованих у групи "Приват" АЗК

Мережа заправно-відпочинкових комплексів UPG планує до кінця вересня запустити 34 автозаправочних комплексів (АЗК) у Києві та Київській області, які раніше працювали під брендами "ANP" та "Авіас" (група "Приват"), повідомляється в релізі мережі в середу.

"Розширення мережі UPG у Києві та області - важливий етап у розвитку компанії та можливість підтримати розвиток регіону… Завдяки збільшенню кількості АЗК ми створюємо нові робочі місця, інвестуємо в громади та сплачуємо податки, які працюватимуть на відновлення країни”, - наводяться в повідомленні слова СЕО UPG Олександра Матюшенка.

Таким чином в UPG планують створити понад 450 робочих місць та додатково сплатити 100 млн грн податків.

Зазначається, що перед запуском АЗК компанія провела підготовчу роботу на кожному з обʼєктів: очистила резервуари для зберігання пального, оновила обладнання, а також забезпечила постачання якісного бензину і дизелю з провідних нафтопереробних заводів Німеччини та США.

Перші оновлені станції вже відкрито для відвідувачів, а до кінця вересня роботу розпочнуть усі обʼєкти.

Як повідомлялося, АМКУ 31 липня 2025 року надав "Укрпалетсистем" (оператору мережі АЗС UPG) дозвіл на набуття контролю шляхом одержання в оренду 47 АЗС компаній групи "Приват", 10 липня – 34, а 14 серпня - ще 46.

Тому, крім Київщини, компанія планує запуск 93 АЗК у Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Запорізькій областях.

UPG (Ukrainian Petrol Group) - українська мережа заправно-відпочинкових комплексів, працює в 20 областях країни. Має власну логістичну інфраструктуру, працює з прямими постачаннями пального з провідних НПЗ Європи та США і тримає єдині стандарти якості на всіх етапах: від лабораторних перевірок кожної партії та обслуговування обладнання до уніфікованих рецептур у VIVO cafe.

Засновником компанії є Володимир Петренко.