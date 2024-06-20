ПриватБанк почав приймати заявки на кредитування розподіленої генерації за програмою "5-7-9%"

Державний ПриватБанк (Київ) розпочав приймання заявок від корпоративних клієнтів, а також від малого та середнього бізнесу (МСБ) на фінансування будівництва газотурбінних, газопоршневих і біогазових генераційних установок за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%", повідомила його пресслужба в четвер.

Згідно з пресрелізом, розширення урядом можливостей програми доступного кредитування бізнесу дає змогу корпоративним клієнтам і представникам МСБ отримати пільгове фінансування на купівлю та встановлення обладнання енергоустановок, що зі свого боку дасть змогу активно розвивати ринок малої розподіленої генерації.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України на засіданні 18 червня 2024 року розширив сферу дії програми "Доступні кредити 5-7-9%" на будівництво та облаштування газотурбінних, газопоршневих і біогазових генераційних установок. Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав відновлення енергетики та розвиток децентралізованої генерації пріоритетом для уряду, наголосивши на низці кроків для прискорення ухвалення рішень щодо таких об'єктів. Серед них - скорочення термінів погоджень на приєднання до електромереж і газорозподільних систем, мінімальний пакет необхідних документів, скасування процедури відведення землі та оцінки впливу на довкілля.

Максимальна сума пільгового кредиту на спорудження об'єктів розподіленої генерації становить до 150 млн грн.

Програма "Доступні кредити 5-7-9%" також передбачає можливість для бізнесу використовувати кредитні кошти для купівлі сонячних та вітрових електростанцій, а також обладнання для накопичення електричної енергії.