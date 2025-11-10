Револьверний фонд Києва надає будинковим громадам кредити для покращення технічного стану житла

Револьверний фонд міста Києва надає будинковим громадам кредити й позики з максимально низькими відсотковими ставками на проведення капітального ремонту, виконання енергоефективних проєктів чи встановлення обладнання безперебійного постачання електроенергії, заявив виконувач обов'язків директора КП "Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва" (Револьверний фонд) Олександр Деніс.

"Револьверний фонд створений муніципалітетом та функціонує як інструмент підтримки будинкових громад для покращення технічного стану житла. У цьому напрямі ми маємо найнижчі ставки на ринку кредитування. Із середини 2024 року, фактично за перший рік роботи, Фонд уже забезпечив фінансування 17 проєктів багатоквартирних будинків, ще три заявки – в роботі", – цитують Деніса у пресрелізі фонду.

Револьверний фонд допомагає всім будинкам: де створено ОСББ, є обслуговуюча компанія, працює ЖБК, або ті, що мають договір про управління.

"Підприємство має необхідні ресурси й можливості підтримувати ще більше ініціатив активних співвласників... Це може бути позика до 1 млн грн із строком погашення до 1 року з відсотковою ставкою 0% річних. Або ж кредит до 5 млн грн строком до 7 років під 5% річних. У обох випадках сплачується платіж у 4% від суми позики за обробку заявки", – пояснив керівник Револьверного фонду.

За його словами, серед реалізованих проєктів – встановлення сучасних дверей та вікон, облаштування сонячних панелей та накопичувачів енергії, утеплення фасадів, модернізація систем опалення та електропостачання тощо.

Окрім фінансової підтримки, фахівці надають консультативну, експертну та інформаційну допомогу щодо реалізації конкретного проєкту.

Кредити та позики Фонду можна комбінувати з іншими міськими програмами співфінансування. Зокрема, конкурсом енергоефективних проєктів "70/30", програмами "Капремонти", "Незалежні джерела живлення", "Допомога при створенні ОСББ".