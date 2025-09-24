Інтерфакс-Україна
Економіка
15:32 24.09.2025

Майже 35 млрд грн кредитів видано для 20 тис. сімей за час дії програми "єОселя"

За три роки дії програми “єОселя” видано майже 35 млрд грн кредитів на придбання житла для 20 тис. українських сімей, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

“Для нас це важливі й показові цифри. Адже попри війну, українці хочуть купувати житло і жити в Україні. Програма також працює для внутрішньо переміщених осіб. Водночас “єОселя” не лише допомагає сім’ям отримати власну домівку, а й стимулює нашу економіку”, - написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, програма найбільш популярна серед військових та правоохоронців - їх кількість становить 51%. Серед інших категорій: громадяни, які не мають житла, - 26%; медики - 8%; педагоги - 7%; внутрішньо переміщені особи - 4%; ветерани - 2%; науковці - 2%.

Зазначається, що середній вік позичальника - 35 років.

“Кожна гривня, яку держава вклала в програму, повертається у бюджет майже трьома гривнями податків — завдяки розвитку будівництва й виробництву будматеріалів, створенню нових робочих місць”, - додала Свириденко.

Як повідомлялося, програма доступного іпотечного кредитування “єОселя” запрацювала в Україні з жовтня 2022 року. На пільгову іпотеку під 3% річних строком до 20 років із первісним внеском від 20% вартості житла можуть претендувати військовослужбовці-контрактники ЗСУ, працівники сектора безпеки та оборони, медпрацівники, педагоги, науковці. З 1 серпня 2023 року подати заявку на участь у програмі “єОселя” під 7% можуть ветерани війни, учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи (ВПО) та громадяни, які не мають власного житла більше за нормативну площу.

За умовами програми, пільгові категорії учасників можуть придбати житло в споруджуваному будинку і в будинках не старше 10 років (у столиці та обласних центрах), решта учасників – у будинку не старше трьох років або об’єкті, що будується. ВПО можуть взяти участь в “єОселі” під 7% річних та придбати житло віком до 10 років або житло на стадії будівництва по всій території України, де працює програма.

Кабінет міністрів постановою №939 від 16 серпня вніс зміни до умов “єОселі”. Зокрема, з 19 вересня можна використати сертифікати “єВідновлення” як початковий внесок для придбання житла за “єОселею”, можна купувати майнові права на приватні будинки на етапі будівництва, збільшено ставки виплат після 10 років обслуговування позики. З 19 жовтня для молоді віком до 25 років зменшено розмір першого внеску (від 10%).

У програмі беруть участь 10 банків-партнерів: державні Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Сенс Банк, Sky Bank, банк “Кредит Дніпро”, банк “Глобус”, Таскомбанк, Bisbank, Радабанк.

Теги: #єоселя #кредити

