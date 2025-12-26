Інтерфакс-Україна
Економіка
15:00 26.12.2025

НБУ оновив вимоги до внутрішнього аудиту на страховому, платіжному ринках та на ринку кредитних спілок

2 хв читати
НБУ оновив вимоги до внутрішнього аудиту на страховому, платіжному ринках та на ринку кредитних спілок
Фото: https://bank.gov.ua

Національний банк України (НБУ) з метою імплементації Глобальних стандартів внутрішнього аудиту оновив вимоги до здійснення внутрішнього аудиту на страховому, платіжному ринках, а також на ринку кредитних спілок.

Як повідомляється на сайті НБУ, зміни, зокрема, передбачають, що річний план проведення внутрішніх аудиторських перевірок може бути переглянутий в разі виникнення значних змін у діяльності небанківського надавача фінансових послуг, які визначені у його внутрішніх документах.

Крім того, учасники даних ринків зобов’язані забезпечити ефективне виконання функції внутрішнього аудиту з дотриманням Глобальних стандартів внутрішнього аудиту, а річний бюджет відповідного підрозділу може бути включений до загального бюджету компанії.

Згідно з інформацію, розширено обов’язки підрозділу внутрішнього аудиту, зокрема він розробляє та подає пропозиції щодо свого річного бюджету, дає оцінку наявності достатніх ресурсів для виконання річного плану проведення аудиторських перевірок, та оцінку ефективності внутрішнього аудиту з дотриманням Глобальних стандартів внутрішнього аудиту. В його обов’язки також входить забезпечення безперервності та постійного професійного розвитку компетенцій головного внутрішнього аудитора, внутрішніх аудиторів та їх навчання для підвищення ефективності внутрішнього аудиту. Небанківський надавач фінансових послуг зобов’язаний створити умови для постійного професійного розвитку цих співробітників, а також запровадити систему обов’язкового документування результатів їх навчання.

Учасники зазначених ринків зобов’язані розробити з урахуванням Глобальних стандартів внутрішнього аудиту стратегію внутрішнього аудиту, порядок та процедури його організації та здійснення, критерії визначення суттєвих змін в діяльності небанківського надавача фінансових послуг.

Також для відповідальних актуаріїв страховиків збільшено строк складання проміжного (квартального) актуарного звіту до 45 днів після настання звітної дати, а в положенні про порядок обліку страховиком договорів, пов’язаних зі здійсненням діяльності із страхування, та вимогах до захисту інформації страховика уточнено вимоги щодо обліку в інформаційних системах страховика технічних резервів за договорами страхування життя.

Крім того, щодо надавачів фінансових платіжних послуг зміни додатково передбачають заборону головному комплаєнс-менеджеру обіймати будь-які інші посади та виконувати будь-які інші обов’язки (крім суміщення з відповідальним працівником надавача фінансових платіжних послуг за проведення фінансового моніторингу).

Для виконання оновлених умов передбачено перехідний період для організації внутрішнього аудиту небанківського надавача фінансових послуг до 30 вересня 2026 року, а щодо організації функції контролю за дотриманням норм (комплаєнс) надавача фінансових платіжних послуг – до 31 травня 2026 року.

В інформації уточняється, що зміни набирають чинності з 27 грудня 2025 року.

Теги: #нбу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:09 26.12.2025
НБУ в 2026р проведе виїзні перевірки А-Банку та RozetkaPay

НБУ в 2026р проведе виїзні перевірки А-Банку та RozetkaPay

12:10 25.12.2025
Нацбанк випустив монету "Дух Різдва" із зображенням дідуха

Нацбанк випустив монету "Дух Різдва" із зображенням дідуха

00:37 24.12.2025
Правила єдині для всіх – Нацбанк прокоментував рішення Revolut закрити рахунки клієнтам в Україні

Правила єдині для всіх – Нацбанк прокоментував рішення Revolut закрити рахунки клієнтам в Україні

14:39 22.12.2025
Департамент міжнародного співробітництва НБУ залишився під координацію Ніколайчука

Департамент міжнародного співробітництва НБУ залишився під координацію Ніколайчука

14:01 22.12.2025
Збереження облікової ставки НБУ 15,5% підтримали 10 членів КМП, один був за зниження до 15% – НБУ

Збереження облікової ставки НБУ 15,5% підтримали 10 членів КМП, один був за зниження до 15% – НБУ

ВАЖЛИВЕ

Свириденко доручила Міненерго до кінця грудня надати план нарощення когенерації на 2026 рік

Україна в 2025р. зібрала 57,6 млн тонн зернових і 17,3 млн тонн олійних

Учасники консенсус-прогнозу Мінекономіки погіршили оцінку очікування зростання ВВП у 2026р до 2,4%, у 2027р – до 4,1%

Офіційний курс гривні до євро послабився до історичного мінімуму 49,6828 грн/EUR1

АЕС вимушено знизили потужність через масовану атаку РФ – глава Міненерго

ОСТАННЄ

Імпорт е/е в Україну збільшився удвічі завдяки падінню цін в країнах ЄС на різдвяні канікули – очільник "Укренерго"

Perfect Group у 2025р ввела в експлуатацію понад 60 тис. кв. м житла

Аграрії в сезоні-2025 виконали прогноз по збору зернових культур на 94%, олійних – на 97,7%

Свириденко доручила Міненерго до кінця грудня надати план нарощення когенерації на 2026 рік

Україна в 2025р. зібрала 57,6 млн тонн зернових і 17,3 млн тонн олійних

Посилення захисту портів є стратегічним для роботи агросектору в 2026р. - ВАР

Perfect Group у 2025р. ввела в експлуатацію понад 60 тис. кв. м житла

"ТАС Дніпровагонмаш" вперше поставив вагони-платформи для євроколії

Заборгованість населення України за ЖКП у III кв. зменшилася на 5,4% – Держстат

Учасники консенсус-прогнозу Мінекономіки погіршили оцінку очікування зростання ВВП у 2026р до 2,4%, у 2027р – до 4,1%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА