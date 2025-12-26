НБУ оновив вимоги до внутрішнього аудиту на страховому, платіжному ринках та на ринку кредитних спілок

Фото: https://bank.gov.ua

Національний банк України (НБУ) з метою імплементації Глобальних стандартів внутрішнього аудиту оновив вимоги до здійснення внутрішнього аудиту на страховому, платіжному ринках, а також на ринку кредитних спілок.

Як повідомляється на сайті НБУ, зміни, зокрема, передбачають, що річний план проведення внутрішніх аудиторських перевірок може бути переглянутий в разі виникнення значних змін у діяльності небанківського надавача фінансових послуг, які визначені у його внутрішніх документах.

Крім того, учасники даних ринків зобов’язані забезпечити ефективне виконання функції внутрішнього аудиту з дотриманням Глобальних стандартів внутрішнього аудиту, а річний бюджет відповідного підрозділу може бути включений до загального бюджету компанії.

Згідно з інформацію, розширено обов’язки підрозділу внутрішнього аудиту, зокрема він розробляє та подає пропозиції щодо свого річного бюджету, дає оцінку наявності достатніх ресурсів для виконання річного плану проведення аудиторських перевірок, та оцінку ефективності внутрішнього аудиту з дотриманням Глобальних стандартів внутрішнього аудиту. В його обов’язки також входить забезпечення безперервності та постійного професійного розвитку компетенцій головного внутрішнього аудитора, внутрішніх аудиторів та їх навчання для підвищення ефективності внутрішнього аудиту. Небанківський надавач фінансових послуг зобов’язаний створити умови для постійного професійного розвитку цих співробітників, а також запровадити систему обов’язкового документування результатів їх навчання.

Учасники зазначених ринків зобов’язані розробити з урахуванням Глобальних стандартів внутрішнього аудиту стратегію внутрішнього аудиту, порядок та процедури його організації та здійснення, критерії визначення суттєвих змін в діяльності небанківського надавача фінансових послуг.

Також для відповідальних актуаріїв страховиків збільшено строк складання проміжного (квартального) актуарного звіту до 45 днів після настання звітної дати, а в положенні про порядок обліку страховиком договорів, пов’язаних зі здійсненням діяльності із страхування, та вимогах до захисту інформації страховика уточнено вимоги щодо обліку в інформаційних системах страховика технічних резервів за договорами страхування життя.

Крім того, щодо надавачів фінансових платіжних послуг зміни додатково передбачають заборону головному комплаєнс-менеджеру обіймати будь-які інші посади та виконувати будь-які інші обов’язки (крім суміщення з відповідальним працівником надавача фінансових платіжних послуг за проведення фінансового моніторингу).

Для виконання оновлених умов передбачено перехідний період для організації внутрішнього аудиту небанківського надавача фінансових послуг до 30 вересня 2026 року, а щодо організації функції контролю за дотриманням норм (комплаєнс) надавача фінансових платіжних послуг – до 31 травня 2026 року.

В інформації уточняється, що зміни набирають чинності з 27 грудня 2025 року.