НБУ в грудні оштрафував банк МІБ на 14,5 млн грн, ТАСкомбанк – на 10 млн грн, Ощадбанк – на 5,5 млн грн

Фото: https://bank.gov.ua

Національний банк України (НБУ) за порушення вимог законодавства у сфері фінмоніторингу, запобігання відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ), а також валютного законодавства у грудні 2025 року застосував до п’яти банків і шести небанківських фінансових установ заходи впливу, у тому числі наклав штрафи на загальну суму 34,94 млн грн.

Згідно з публікацією на сайті регулятора, найбільші штрафи отримали Міжнародний інвестиційний банк (МІБ) – 14,5 млн грн, ТАСкомбанк – 10,0 млн грн, державні Ощадбанк – 5,5 млн грн та Мотор-Банк – 3,0 млн грн.

Як зазначив Нацбанк, МІБ оштрафовано на 13,5 млн грн за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу, а також на 1,0 млн грн – за порушення вимог валютного нагляду. Крім того, банку винесено письмове застереження за несвоєчасне забезпечення автоматизації підготовки типових відповідей на запити регулятора.

ТАСкомбанк оштрафовано на 10,0 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ, зокрема, щодо застосування ризик-орієнтованого підходу та належної перевірки клієнтів. Також банку винесено письмові застереження, зокрема, за несвоєчасне повідомлення про порогові фінансові операції та за подання інформації про валютні операції з помилками.

Як йдеться у повідомленні, Ощадбанк оштрафовано на 5,5 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ, зокрема, щодо ризик-орієнтованого підходу та належної перевірки клієнтів, а також винесено письмове застереження.

Мотор-Банк оштрафовано на 3,0 млн грн за порушення вимог ПВК/ФТ, зокрема, щодо належної перевірки клієнтів та застосування ризик-орієнтованого підходу.

Банк "Кліринговий Дім" оштрафовано на 200 тис. грн за порушення вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ, зокрема, за недотримання заборони повідомляти клієнта про отримане рішення спеціально уповноваженого органу щодо фінансових операцій.

Окрім банків, заходи впливу застосовано до шести небанківських фінансових установ.

ПТ "ЕВ.РО.Ломбард "ЕВ.РО.Фінанси ЛТД і Компанія" оштрафовано на 595 тис. грн за порушення вимог у сфері фінмоніторингу, зокрема, щодо внутрішніх документів і процедур, ризик-орієнтованого підходу, подання звітності та інформації на запити регулятора.

ТОВ "ФК Голдана плюс" і ТОВ "ФК "Форвард фінанс" мають сплатити штрафи по 340 тис. грн за неналежне подання на запити Нацбанку достовірної інформації та документів у повному обсязі.

ТОВ "ФК "Аксіома" оштрафовано на 200 тис. грн за порушення вимог валютного законодавства, зокрема, щодо строків надання на запит НБУ фрагментів даних відеоархіву, а ТОВ "ФК "Центрофінанс" на таку саме суму – за порушення вимог щодо обладнання відокремленого підрозділу системою відеоконтролю під час обслуговування клієнтів при операціях з купівлі та продажу валюти.

ТОВ "Лайт фінанс" оштрафовано на 51 тис. грн за неподання до НБУ звітності з питань фінмоніторингу.