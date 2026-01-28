Інтерфакс-Україна
Економіка
15:48 28.01.2026

Україна у 2025р. імпортувала овочів "борщового набору" на $164,36 млн

Україна в 2025 році імпортувала овочів "борщового набору", зокрема моркви, буряку, капусти та цибулі, на $89,54 млн, а разом із картоплею – на $164,36 млн.

Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою (ДМС), Україна у 2025 році наростила імпорт цибулі  у 2,4 раза, до 43,18 тис. тонн. На її закупівлю було витрачено $22,66 млн, що в 2,6 раза більше порівняно з $8,61 млн у 2024 році. У трійці постачальників цибулі в Україну були Китай та Єгипет, на які припало 21,2% і 17,44% імпорту, що в грошовому еквіваленті становило $4,80 млн і $3,95 млн відповідно. Замикали трійку Нідерланди із часткою 16,33% ($3,70 млн).

Капусти у цей період Україна імпортувала на 68,9% більше ніж торік — 45,66 тис. тонн проти 27,03 тис. тонн відповідно. Витрати на її закупівлю зросли на 62,3% і склали $34,31 млн (проти $21,14 млн у 2024-му). Основними постачальниками стали Польща (27,45% поставок на $9,42 млн), Македонія (22,96% на $7,88 млн) та Нідерланди (14,48% на $4,97 млн).

Імпорт моркви, буряків та селери у 2025 році Україна наростила на 4,9 раза— до 48,01 тис. тонн (проти 9,85 тис. тонн у 2024-му). На ці потреби було витрачено $32,57 млн, що в 5,1 раза більше ніж у 2024 році ($6,37 млн). Основними постачальниками цих коренеплодів в Україну торік стали Польща, Молдова та Нідерланди, на які припало відповідно 46,31%, 12,9% та 11,54% ввезених обсягів. У грошовому еквіваленті вони заробили на цих поставках $15,08 млн, $4,20 млн та $3,76 млн відповідно.

Як повідомлялося, Україна в 2025 році імпортувала 138,41 тис. тонн картоплі, що у 5,3 раза більше ніж у 2024 році. У грошовому вимірі імпорт картоплі зріс у 4,9 раза, до $74,82 млн проти $15,21 млн рік тому.

Сумарно Україна в 2025 році імпортувала овочів "борщового набору" 275,26 тис. тонн.

Теги: #борщ #продукти #імпорт

