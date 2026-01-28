Україна продовжує роботу з партнерами для залучення додаткового імпорту газу – Міненерго

Кабінет міністрів спільно з групою "Нафтогаз" продовжує роботу з партнерами для залучення додаткового імпорту газу та енергетичного обладнання, повідомило Міністерство енергетики України з посиланням на заступника міністра Миколу Колісника у середу.

"Завдяки вже виділеним з державного бюджету 8,4 млрд грн та допомозі міжнародних партнерів уряд спільно з "Нафтогазом" у 2025 році забезпечив імпорт 5,7 млрд куб. м", – повідомляється на сайті міністерства.

У відомстві нагадали, що за рахунок систематичного імпорту, напередодні опалювального сезону 2025-2026 років держава забезпечила наповнення підземних газових сховищ (ПСГ) на запланованому рівні – 13,2 млрд куб. м газу.

При цьому, для підтримки стабільності та безпеки постачання НАК "Нафтогаз України" та приватні компанії продовжують здійснювати щодобовий імпорт природного газу не російського походження для компенсації наслідків масових атак на обʼєкти нафтогазового комплексу, зазначили в Міненерго.

"Продовжуємо роботу з партнерами для залучення додаткового імпорту та допомоги з обладнанням для роботи газової системи в умовах ворожих обстрілів. Йдеться, зокрема, про компресори, турбіни та обладнання для закачування газу в сховища і його доставки споживачам", – зазначено на сайті відомства.

Своєю чергою, як наголосив заступник міністра енергетики Микола Колісник, Україна, здійснюючи ритмічний імпорт природного газу не російського походження, зокрема LNG з США, демонструє на практиці сусіднім країнам, що рішення ЄС про повну відмову від російського газу є цілком дієвим.

Як повідомлялося з посиланням на ексміністерку енергетики Ольгу Буславець, Україна на минулому тижні внаслідок температур нижче норми відбирала з ПСГ з врахуванням імпорту у середньому 52 млн куб. м/добу при минулорічному показнику на цей період 50 млн куб. м/добу.

"В окремі дні через температури нижче норми та зростання газової генерації спостерігалось споживання до 140 млн куб. м на добу, що є одним з найвищих значень з початку війни", – написала вона у Facebook ввечері 23 січня.

За даними Буславець, загальний видобуток власного газу в Україні майже повністю відновлено, незважаючи на обстріли.

Своєю чергою за даними "Оператора ГТС України" (ОГТСУ), на минулому тижні чистий імпорт газу в Україну (з врахуванням ре-експорту та транзитного short-haul 3-6 млн куб. м/добу) коливався у діапазоні 19-21 млн куб. м/добу. Імпорт здійснювався з Угорщини, Польщі, Словаччини та невеликими обсягами з боку Молдови/Румунії.

Станом на кінець минулого тижня рівень запасів природного газу в ПСГ України складав 11,2 млрд куб. м/добу (включно 4,7 млрд куб. м/добу газу довготривалого зберігання), що вище минулого року на 30% або на 2,6 млрд куб. м/добу.