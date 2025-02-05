Україні до кінця 2025 р. потрібно буде імпортувати не менше 1 млрд куб. м газу – голова Міненерго

Україна до кінця 2025 року потребуватиме імпорту приблизно 1 млрд куб. м природнього газу, а, можливо, й більше, що буде залежати від його обсягів на кінець ОЗП з урахуванням обстрілів РФ газової інфраструктури, вважає міністр енергетики Герман Галущенко.

"Безумовно, імпорт газу нам потрібен. А щодо обсягів, то будемо дивитися, з чим ми вийдемо з цього сезону, враховуючи, в тому числі, й наслідки російських атак на газову інфраструктуру. Побачимо, але, думаю, точно не менше 1 млрд куб. м потрібно буде імпортувати до кінця року. Можливо, навіть більше", – сказав міністр в бліцінтервю агентству "Інтерфакс-Україна", зазначивши, що "питання навіть не про цей сезон, а тому, що нам треба наповнити сховища до наступного ОЗП".

За його словами, обстріли РФ мають вплив на власний видобуток газу Україною.

"Я не можу називати цифри. Серйозно впливає. Але все це має тимчасовий вплив. Ми розуміємо, що з цим робити", – запевнив міністр.

Галущенко вказав, що, крім власних коштів, у Нафтогазу є відкриті кредитні лінії, зокрема, лінія ЄБРР на EUR200 млн.

Він також припустив отримання НАК грантових коштів на закупівлю газу, а також самого ресурсу у вигляді грантів.

"Плюс можливі грантові кошти будуть. Також ми говоримо з партнерами про можливість дати нам грантом газ, як товар. Це теж буде вихід", – пояснив міністр.

Щодо ціни газу він зазначив, що компанія купує його за ціною, яка є на ринку.

"І ці всі історії, що треба було раніше купувати, уже не актуальні. В 90-ті роки взагалі дешево було. То, може, тоді потрібно було купувати?" – сказав Галущенко.

Він також зазначив, що Україна не отримувала від ЄС якихось пропозицій у питанні транзиту російського газу через її територію.

"Ні, не було (пропозицій від ЄС щодо транзиту – ІФ-У). Словаччина отримує азербайджанський газ, зараз це 400 млн куб. м в місяць, але, думаю, що у разі потреби Азербайджан зможе збільшити ці обсяги", – пояснив глава Міненерго.

Як повідомлялося, ексміністр енергетики Ольга Буславець нещодавно зазначала у Facebook, що Україні для покриття дефіциту природнього газу в 2025 році доведеться імпортувати 2-3 млрд куб. м.

Ексглава "Оператора ГТС" Сергій Макогон 3 лютого повідомив, що Група "Нафтогаз" терміново закупила на лютий приблизно 150 млн куб. м газу в ЄС за ціною 28 тис. грн/тис. куб м (без ПДВ).

29 січня він зазначав, що українські ПСГ поступово підходять до рівня наповненості в 10%, коли проектна можливість відбору газу впаде до 60 млн куб. м на добу, що викличе потребу екстрено імпортувати газ. З його слів, середнє споживання газу на той час в країні становило 110 млн куб. м на добу. При цьому 52 млн куб. м на добу давав видобуток, тоді як решту 58 млн куб. м можуть надавати ПСГ або імпорт. Водночас, як попередив Макогон, у разі настання морозів споживання може зрости до 140-150 млн куб. м на добу, й сховища вже не зможуть видавати у проектних режимах 90-100 млн куб. м, тому буде потрібен імпорт.

У відповідь на це Група "Нафтогаз" в той же день заявила, що має достатньо запасів газу для стабільного проходження опалювального сезону, а також також імпортує паливо. Подробиць імпорту вона не озвучила.