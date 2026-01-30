Інтерфакс-Україна
Економіка
17:37 30.01.2026

Військові з грудня 2024р заощадили на знижках на АЗК "Укрнафти" понад 120,5 млн грн

Фото: https://www.facebook.com

UKRNAFTA стала першим паливним партнером, який підтримав програму лояльності "Плюси" у застосунку "Армія+" від Міністерство оборони України в грудні 2024 року.

"Відтоді військові змогли заощадити на наших АЗК понад 120,5 мільйона гривень", - повідомило АТ "Укрнафта" в Facebook у п'ятницю.

Зокрема, станом на кінець січня 2026 року військові заправили на UKRNAFTA 36,5 млн літрів пального зі знижкою, заощадивши 99,6 млн грн. Ще майже 21 млн грн – економія на продукції кафе та товарах у магазинах АЗК UKRNAFTA.

"Для нас важливо, щоб ті, хто захищає країну, відчували підтримку на кожному кроці. Саме тому найбільша мережа АЗК в Україні UKRNAFTA пропонує військовим особливі умови", - наголосили у товаристві.

Наразі "Укрнафта" надає військовим знижки у розмірі3 грн/л на бензин і дизель при умові заправки до 200 л на місяці і 0,5 грн/л – на скраплений газ (до 200 л/міс).

Окрім того, військові отримують 30% знижки на продукцію кафе та 10% на товари в магазинах (окрім алкоголю, тютюну та акційних товарів, до 2000 грн/міс).

Як повідомлялося, за підсумками першого півріччя 2025 року "Укрнафта" отримала чистий прибуток у розмірі 5,2 млрд грн, за підсумками 2024 року - 16,38 млрд грн.

АТ "Укрнафта" — найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК — UKRNAFTA. На балансі підприємства перебувають 1807 нафтових та 164 газових видобувних свердловин.

У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує 663 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", які реалізують юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

