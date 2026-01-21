Інтерфакс-Україна
Підтримуємо енергетиків, аварійні служби, ДСНС та поліцію: у січні кава і хот-доги на UKRNAFTA для них безкоштовні

Найбільша мережа АЗК в Україні UKRNAFTA підтримує наших рятівників. До кінця січня на автозаправних комплексах компанії хот-доги, кава та чай працівників аварійних служб, оперативно-виїзних бригад енергетиків, ДСНС та Національної поліції безкоштовно. Для цього достатньо зайти на заправку у формі.

«Державна «Укрнафта» та всі підприємства Групи Нафтогаз працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити безперебійну й надійну роботу критично важливих напрямів — газу, пального та доступу до товарів першої необхідності.
По всій країні задіяні 474 аварійні бригади газорозподільних мереж, понад дві тисячі фахівців цілодобово виконують ремонти та приймають звернення людей.

На заправних станціях мережі «Укрнафта» працюють пункти незламності. Підтримка організована там, де вона зараз необхідна людям», - зазначив голова правління НАК Нафтогаз Сергій Корецький.
Державна «Укрнафта» та усі підприємства Групи Нафтогаз, підтримують безперебійну та надійну роботу на своїх ланках – газ, пальне, доступ до продуктів першої необхідності на АЗК.

«Зараз, коли на вулиці мороз, а енергосистема страждає від ворожих атак, особливо важливо бути поруч та гуртуватися, – каже голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура. – «Укренерго» та інші енергетичні і комунальні підприємства, ДСНС, Національна поліція та всі аварійні служби працюють цілодобово, аби до людей повернулося світло й тепло, забезпечують правопорядок і рятують українців у найскладніших ситуаціях. Ми підготували маленький вияв вдячності й поваги тим, хто допомагає і захищає».

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує 663 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

 

