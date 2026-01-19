Інтерфакс-Україна
16:34 19.01.2026

14 росіян отримали очні вироки за воєнні злочини в Україні: СПИСОК

З початку повномасштабної війни українські суди ухвалили 14 очних вироків військовослужбовцям РФ, які потрапили в полон, за воєнні злочини. Про це повідомляє проєкт "Книга катів українського народу"

З 2022 року Україна притягла до кримінальної відповідальності з ухваленням вироків 14 військовослужбовців — громадян рф, які потрапили в полон. З них 10 передали рф в рамках обміну військовополоненими.

Всього до кримінальної відповідальності притягнуто 1059 осіб.

Вироки за воєнні злочини отримали:

1. Бич Валентин Юрійович

2. Вольвак Максим Вікторович

3. Іванов Михайло Валерійович

4. Колєсніков Руслан Володимирович
 

З 1 по 5 вересня 2022 року в смт Борова Ізюмського району Харківської області вони разом із співучасниками жорстоко поводилися з цивільним населенням. Застосовували насильство до місцевих мешканців, які мали проукраїнську позицію, а також до учасників АТО/ООС 2014-2015 років.

Вирок: 23 грудня 2022 року Котелевський районний суд Полтавської області засудив їх до 11 років позбавлення волі.

Рішення суду: https://reyestr.court.gov.ua/Review/108042992

Бич Валентин переданий рф в рамках обміну військовополоненими у травні 2023.

Вольвак Максим переданий рф в рамках обміну військовополоненими у лютому 2024 року.

Колєсніков Руслан переданий рф в рамках обміну військовополоненими у квітні 2023.

5. Бобикін Олександр Володимирович

6. Іванов Олександр Олексійович
 

24 лютого 2022 року застосували реактивну систему залпового вогню "Град" по селищу Козача Лопань, внаслідок чого були пошкоджені житлові будинки та зруйновано міст.

Вирок: 31 травня 2022 року Котелевський районний суд Полтавської області засудив їх до 11 років і 6 місяців позбавлення волі.

Рішення суду: https://reyestr.court.gov.ua/Review/104531363

Бобикін Олександр переданий рф в рамках обміну військовополоненими у липні 2023.

Іванов Олександр переданий рф в рамках обміну військовополоненими у листопаді 2022.

7. Гукасян Радік Олексійович

5 березня 2022 року на автодорозі поблизу населених пунктів Здвижівка та Бабинці Бучанського району Київської області він разом з іншими військовослужбовцями зс рф розстріляли з автоматичної зброї легковий автомобіль ВАЗ 2101. Цивільна особа загинула на місці від вогнепальних поранень. Після цього вони тіло закопали загиблого біля місця злочину.

Вирок: 09 квітня 2024 року Бородянський районний суд Київської області засудив його до 12 років позбавлення волі.

Рішення суду: https://reyestr.court.gov.ua/Review/118220618

8. Захаров Сергій Миколайович

3 березня 2022 року близько 8 години ранку в селі Перемога Баришівського району Київської області отримав наказ від командира проникнути до приватного будинку для пошуку мобільних телефонів, комп'ютерної техніки та іншого цінного майна. Він проник до помешкання та викрав дорогоцінні прикраси місцевої мешканки. Крадіжка не була викликана воєнною необхідністю.

Вирок: 3 серпня 2022 року Шевченківський районний суд міста Києва засудив його до 12 років позбавлення волі.

Захаров Сергій переданий рф в рамках обміну військовополоненими у листопаді 2022.

9. Криштоп Максим Сергійович

З 24 лютого по 6 березня 2022 року здійснював бомбардування цивільних об'єктів у місті Харкові.

Вирок: 2 березня 2023 року Шевченківський районний суд міста Києва засудив його до 12 років позбавлення волі.

Рішення суду: https://reyestr.court.gov.ua/Review/109334224

Криштоп Максим переданий рф в рамках обміну військовополоненими у лютому 2023.

10. Куліков Михайло Ігорович

26 лютого 2022 року, рухаючись на танку Т-72Б (бортовий номер 500) по вулиці Кільцевій у місті Чернігів, на виконання наказу командира танка здійснив прицільний постріл осколково-фугасним снарядом калібру 125 мм по житловому багатоповерховому будинку на відстані 253 метри. У результаті попадання снаряда була пошкоджена квартира на 10 поверсі.

Вирок: 8 серпня 2022 року Деснянський районний суд міста Чернігова засудив його до 10 років позбавлення волі.

Рішення суду: https://reyestr.court.gov.ua/Review/105614689

Апеляція: https://reyestr.court.gov.ua/Review/107069742

Куліков Михайло переданий рф в рамках обміну військовополоненими у липні 2023.

11. Філатов Микола Андрійович

1 березня 2022 року проник до приватного господарства в селі Халявин Чернігівського району, де вчинив напад на власника домоволодіння з погрозами застосування вогнепальної зброї. Під загрозою зброї заволодів золотим ланцюжком із хрестиком.

Вирок: 31 серпня 2022 року Новозаводський районний суд міста Чернігова засудив його до 8 років 6 місяців позбавлення волі.

Рішення суду: https://reyestr.court.gov.ua/Review/105986768

Філатов Микола переданий рф в рамках обміну військовополоненими у лютому 2024

12. Шишимарін Вадим Євгенійович

28 лютого 2022 року на автошляху поблизу смт Чупахівка Охтирського району Сумської області здійснив умисне вбивство місцевого мешканця, застреливши його зі стрілецької зброї (АК-74).

Вирок: 23 травня 2022 року він засуджений до довічного позбавлення волі. 29 липня 2022 року Київський апеляційний суд змінив вирок, пом'якшивши покарання до 15 років позбавлення волі.

Рішення суду: https://reyestr.court.gov.ua/Review/104432094

Апеляція: https://reyestr.court.gov.ua/Review/105669005

13. Курашов Дмитро Володимирович

6 січня 2024 року близько 7 години ранку під час штурму бойових позицій Сил оборони України в районі населеного пункту Приютне Пологівського району Запорізької області здійснив напад на військовослужбовця ЗСУ, який був змушений прийняти рішення скласти зброю та здатися в полон. Коли український військовий вийшов з укриття з піднятими руками, припинивши брати участь у бойових діях, Курашов відкрив вогонь зі стрілецької зброї системи АК, здійснивши не менше трьох прицільних пострілів у військовополоненого, що призвело до його смерті.

Вирок: 6 листопада 2025 року Заводський районний суд Запоріжжя засудив його до довічного позбавлення волі.

Рішення суду: https://reyestr.court.gov.ua/Review/131578573

14. Тужилов Сергій Михайлович

У період з 16 червня по 3 липня 2024 року на території Вовчанського агрегатного заводу у місті Вовчанськ Чугуївського району Харківської області на виконання злочинного наказу разом із співучасником вчинив умисне вбивство трьох військовополонених ЗСУ, здійснивши постріли із вогнепальної зброї в голову.

Вирок: 13 січня 2026 року Холодногірський районний суд Харкова засудив його до довічного позбавлення волі.

Рішення судуhttps://reyestr.court.gov.ua/Review/133241932

Теги: #книга_катів_українського_народу #книга_катів #вироки

