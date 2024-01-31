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11:57 31.01.2024

В Україні засуджено 22 російських військовослужбовців - начальник ГСУ Нацполіції

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В Україні засуджено 22 російських військовослужбовців - начальник ГСУ Нацполіції

Національна поліція України повідомила про підозру майже 2,5 тисячам окупантів, 22 російських військовослужбовців засуджено за обстріл гуманітарних та евакуаційних колон, зґвалтування, інші воєнні злочини, повідомив перший заступник голови Національної поліції України - начальник ГСУ Нацполіції України Максим Цуцкірідзе.

"Визнаємо, що воєнний агресор сильний, а більшість воєнних злочинців перебувають або на окупованій території України, або в РФ. Але все ж таки ми розкриваємо злочини і на сьогодні маємо вже 2 тис. 400 підозр", - розповів керівник ГСУ Нацполіції в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, у переважній більшості випадків ідеться про заочну процедуру притягнення до відповідальності. "Водночас маємо й очні підозри. 22 російських військовослужбовців засуджено", - зазначив Цуцкірідзе.

Він додав, що серед тих, хто перебуває в СІЗО в Україні, є медійно відомі окупанти Андрій Медведєв і Микола Карташов - щодо них проводять судове слідство.

Теги: #вироки #окупанти

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