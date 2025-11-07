У Покровську знаходяться 314 російських військових – Зеленський

За даними військових, у Покровську знаходяться 314 російських окупантів, для ворога метою "номер один" залишається окупувати місто, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ворог .... 5-го числа здійснював штурмові дії з залученням техніки. Він втратив техніку, але ціль №1 – для ворога окупувати Покровськ як можна швидше. Ціль ця і залишається. Це зрозуміло від кількості штурмів. Було за три доби 220 штурмів Покровська. В самому місті, всередині, знаходиться по даним військових, 314 "рускіх"", - сказав Зеленський під час брифінгу у п’ятницю.

За його словами, на цьому напрямку залишається дуже великий тиск.

На Куп’янському напрямку є просування Сил оборони 1100-1200 метрів. На Вовчанську ситуація напружена, і може ускладнюватися через накопичення російських військових.

Президент також повідомив, що ворог намагався вести штурмові дії на Сіверському напрямку. На Краматорському, Констянтинівському, Очеретинському напрямках окупанти успіхів не мали.