Інтерфакс-Україна
Події
16:28 07.11.2025

У Покровську знаходяться 314 російських військових – Зеленський

1 хв читати
У Покровську знаходяться 314 російських військових – Зеленський

За даними військових, у Покровську знаходяться 314 російських окупантів, для ворога метою "номер один" залишається окупувати місто, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ворог .... 5-го числа здійснював штурмові дії з залученням техніки. Він втратив техніку, але ціль №1 – для ворога окупувати Покровськ як можна швидше. Ціль ця і залишається. Це зрозуміло від кількості штурмів. Було за три доби 220 штурмів Покровська. В самому місті, всередині, знаходиться по даним військових, 314 "рускіх"", - сказав Зеленський під час брифінгу у п’ятницю.

За його словами, на цьому напрямку залишається дуже великий тиск.

На Куп’янському напрямку є просування Сил оборони 1100-1200 метрів. На Вовчанську ситуація напружена, і може ускладнюватися через накопичення російських військових.

Президент також повідомив, що ворог намагався вести штурмові дії на Сіверському напрямку. На Краматорському, Констянтинівському, Очеретинському напрямках окупанти успіхів не мали.

Теги: #окупанти #покровськ #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:46 07.11.2025
Базовим фінансовим забезпеченням для контрактів у ЗСУ може бути 50-60 тис. грн – Зеленський

Базовим фінансовим забезпеченням для контрактів у ЗСУ може бути 50-60 тис. грн – Зеленський

16:39 07.11.2025
Зеленський анонсував масове виробництво альтернативи БпЛА Mavic

Зеленський анонсував масове виробництво альтернативи БпЛА Mavic

16:24 07.11.2025
Зеленський про можливість отримання літаків Rafale: все залежить від перемовин

Зеленський про можливість отримання літаків Rafale: все залежить від перемовин

16:22 07.11.2025
Україну обрано до Виконавчої ради ЮНЕСКО на 2025–2029рр - Зеленський

Україну обрано до Виконавчої ради ЮНЕСКО на 2025–2029рр - Зеленський

15:17 07.11.2025
Президент Кенії подякував Зеленському за згоду сприяти у звільненні кенійців, шахрайськи завербованих РФ на війну

Президент Кенії подякував Зеленському за згоду сприяти у звільненні кенійців, шахрайськи завербованих РФ на війну

14:40 07.11.2025
У Покровську ворог зменшив активність, очікує на поповнення, намагався декілька разів проникнути у Гришине

У Покровську ворог зменшив активність, очікує на поповнення, намагався декілька разів проникнути у Гришине

20:31 06.11.2025
Зеленський: Будемо збільшувати фінансування корпусам ЗСУ, які перебувають у найбільш гарячих боях

Зеленський: Будемо збільшувати фінансування корпусам ЗСУ, які перебувають у найбільш гарячих боях

20:27 06.11.2025
Україна буде масштабувати всю технологічну основу, яка допомагає у евакуації поранених воїнів

Україна буде масштабувати всю технологічну основу, яка допомагає у евакуації поранених воїнів

20:24 06.11.2025
Зеленський анонсував у листопаді важливу угоду для військових спроможностей

Зеленський анонсував у листопаді важливу угоду для військових спроможностей

18:34 06.11.2025
"Альфа" СБУ повідомляє про ліквідацію понад 9 тис. окупантів в Покровську та на околицях за рік

"Альфа" СБУ повідомляє про ліквідацію понад 9 тис. окупантів в Покровську та на околицях за рік

ВАЖЛИВЕ

Базовим фінансовим забезпеченням для контрактів у ЗСУ може бути 50-60 тис. грн – Зеленський

Виробництво літаків Gripen в Україні розпочнеться у 2033 році – Шмигаль

Зеленський вважає, що Орбан під час зустрічі з Трампом обговорюватиме питання енергетики

Зеленський анонсував масове виробництво альтернативи БпЛА Mavic

Законопроєкти про переведення армії на контрактну форму будуть внесені наступного року - Шмигаль

ОСТАННЄ

Виробництво літаків Gripen в Україні розпочнеться у 2033 році – Шмигаль

Зеленський вважає, що Орбан під час зустрічі з Трампом обговорюватиме питання енергетики

Законопроєкти про переведення армії на контрактну форму будуть внесені наступного року - Шмигаль

ВАКС збільшив заставу Труханову до 42 млн грн по "справі Галантерника", але відмовив у взятті ексмера під варту

Нацполіція: затримано групу шахраїв, які "працевлаштовували" на керівні посади в Офісі президента

Проросійської влади в Україні вже не буде, але частина українців сприймає антизахідні наративи, попереджає Яценюк

Українські прикордонники подякували Анджеліні Джолі за підтримку України

Сирський наголосив на неприпустимості залучення інструкторів до виконання інших завдань

Комісія ООН підтвердила висновки своїх розслідувань за результатами поїздки в Україну

У лікарні помер один з постраждалих внаслідок удару ворожого дрону по цивільній автівці у Харківській області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА