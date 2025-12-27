Інтерфакс-Україна
Події
11:04 27.12.2025

Зеленський: "кинджали" і "шахеди" – це справжнє ставлення Путіна до пропозицій закінчити війну

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Атака на Україну балістичними ракетами та безпілотниками вночі та вранці – це реальна відповідь Володимира Путіна на пропозиції закінчити війну, а це означає, що світ повинен відповісти "дійсно сильними кроками" на РФ, і США та Європа мають таку можливість, вважає президент України Володимир Зеленський .

"Багато було питань цими днями. А де ж російська відповідь на пропозиції закінчити війну, які були надані Сполученими Штатами та світом? Російські представники ведуть довгі розмови, але в реальності за них говорять "кинджали" та "шахеди". Це є справжнє ставлення Путіна та його оточення. Вони не хочуть закінчувати війну та намагаються використати кожну можливість, щоб завдати більше болю Україні та збільшити свій тиск на інших у світі", - написав він у телеграмі у суботу вранці.

На думку Зеленського, "це означає, що замало тиску у відповідь. Якщо Росія навіть різдвяний та новорічний час перетворює на час знищених будинків та спалених квартир, зруйнованих електростанцій, то на цю хвору активність можна відповісти тільки дійсно сильними кроками. Америка має цю можливість, Європа має цю можливість, багато з наших партнерів мають цю можливість. Головне – скористатися".

"І так само важливо й надалі підтримувати українську оборону, наш захист життя. Постачання для ППО має бути достатнім і вчасним, особливо зараз, коли ми цього потребуємо. Не повинно бути затримок у захисті життів", - наголосив він.

"І я дякую кожному лідеру, кожній країні, які з цим допомагають. Звісно, ми не будемо зменшувати нашу дипломатичну активність. Але дипломатія не спрацює без безпеки. Про безпеку мають подбати сильні світу цього, і ми будемо говорити, зокрема, про це сьогодні і завтра з лідерами Європи, з премʼєр-міністром Канади та з президентом Сполучених Штатів. Дякую всім, хто з Україною", - наголосив Зеленський.

