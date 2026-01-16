У школах Києва канікули з 19 січня до 1 лютого – Кличко

У школах Києва із 19 січня до 1 лютого – канікули, повідомив мер Віталій Кличко.

"Із 19 січня у столичних школах – канікули до 1 лютого. Таке рішення, відповідно до постанови уряду, обговорили на Раді оборони міста Києва", - написав він у телеграм-каналі у пятницю.

За його словами, ці канікули продовжать за рахунок весняних та тижня літніх канікул. Втім навчальний рік у школах завершиться не пізніше 1 липня.

"Наш пріоритет – безпека дітей і збереження освітнього процесу навіть у складних умовах. Але постанову уряду місто повинне виконувати", - наголосив мер.