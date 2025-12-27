Одна людина загинула у Києві через атаку ворога - Клименко
Одна людина загинула у Києві через ворожу комбіновану атаку на столицю, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
"Станом на зараз відомо про одного загиблого та більше 20 поранених людей у столиці", - написав він у телеграм-каналі у суботу вранці.
За його даними, по області зафіксовані ураження близько десятка цивільних обʼєктів. "Є загибла людина у Білій Церкві", - додав він.
За словами Клименка, є інформація про можливе перебування людини під завалами в Дніпровському районі Києва - пошукові роботи тривають.
Раніше про загиблу у Білій Церкві повідомляв очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.
Мер Києва Віталій Кличко вже повідомив про 22 постраждалих у Києві.