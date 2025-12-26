Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

На засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача у п'ятницю обговорили фінансування виробництва перехоплювачів і структуру постачання у війська, президент Володимир Зеленський доручив модернізувати систему розподілу дронів та пропрацювати зміни до стратегії захисту неба для забезпечення безпеки інфраструктури та фронтових позицій.

"Ми детально обговорили питання фінансування виробництва перехоплювачів і структуру постачання у війська. Є критика безпосередньо з підрозділів щодо розподілу дронів. Доручив першому віцепремʼєр-міністру разом з міністром оборони України та командуванням наших Сил безпілотних систем модернізувати систему розподілу дронів, щоб більше підрозділів могли бути забезпечені необхідною кількістю дронів", - написав Зеленський за підсумками засідання Ставки у Телеграм-каналі.

Крім того, за його словами, на наступну Ставку доручено Генеральному штабу разом з Міністерством оборони України пропрацювати зміни до стратегії захисту неба і "представити, що необхідно зробити додатково, щоб дати більше можливостей нашим підрозділам як у захисті інфраструктури, так і в захисті фронтових позицій".