20:39 26.12.2025

Зеленський поінформував європейських партнерів про хід переговорного процесу з представниками США

Президент України Володимир Зеленський провів розмови з премʼєр-міністром Естонії Крістеном Міхалом, з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен; поінформував їх про нюанси переговорного процесу зі Сполученими Штатами Америки, зазначивши важливість скоординованих позицій.

"Хороша розмова з премʼєр-міністром Естонії Крістеном Міхалом. Зараз у нас є великий шанс зупинити кровопролиття та досягти достойного миру, і я поінформував пана премʼєр-міністра про свіжі деталі наших перемовин з американською стороною. Для нас важливо, щоб партнери розуміли ситуацію і були максимально включені", - написав Зеленський у Телеграм-каналі у п'ятницю увечері.

Також сторони обговорили подальшу співпрацю і важливість продовження підтримки України. "Естонія дуже нам допомагає від самого початку повномасштабної російської агресії, і саме ця країна з 1 січня координуватиме роботу країн NB8. Говорили і про реалізацію спільних проєктів у межах програми SAFE, і про важливість програми PURL, яка дає нам змогу, зокрема, посилювати ППО і захищати енергетику. Дякую за готовність допомагати всюди, де це потрібно", - додав він.

Стосовно розмови з канцлером Німеччини Мерцом Зеленський написав наступне: "Координуємо наші позиції, і всі у Європі маємо бути на одній стороні в захисті нашого європейського способу життя, незалежності наших держав і миру у Європі. Мир має бути".

За його словами, сторони обговорили підготовку до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. "Я поінформував про нашу роботу з американськими представниками – усі згадуємо берлінський формат зустрічей та продуктивність, яка тоді була досягнута. Саме так і продовжуємо працювати. Домовились, що будемо діяти разом з європейцями й надалі", - додав Зеленський у Телеграм-каналі.

"Говорив із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Детально пройшлися по ситуації в перемовному процесі, і я поінформував про більшість аспектів нашої переговорної позиції. (…) Подякував Данії за підтримку, і це справді серйозний внесок в оборону не тільки України, але й усієї Європи ", - зазначив Зеленський.

"Ми конструктивно працюємо з Америкою і вважаємо, що треба зберегти саме такий рівень роботи: конструктивність додає сили нашим аргументам. Рухаємось, щоб був результат та справжнє закінчення кровопролиття. Росія має бачити, що відповідальність за зрив миру та затягування війни буде тільки на Москві і, відповідно, реакція світу буде жорсткою", - вважає президент України.

"Європа стає сильнішою від кожного нашого спільного кроку. Домовились, що й надалі будемо працювати разом. І буде дійсно корисним наблизитись до реального впровадження гарантій безпеки як у нашій двосторонній роботі з Америкою, так і з партнерами у Європі", - наголосив Зеленський.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17447

https://t.me/V_Zelenskiy_official/17449

https://t.me/V_Zelenskiy_official/17450

