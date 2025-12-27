Інтерфакс-Україна
Події
13:08 27.12.2025

Прокуратура: у Києві щонайменше 27 постраждалих, серед них діти 9 та 16 років, один загиблий

1 хв читати
Прокуратура: у Києві щонайменше 27 постраждалих, серед них діти 9 та 16 років, один загиблий
Фото: https://t.me/kyiv_pro_office

Щонайменше 27 постраждалих, серед них діти 9 та 16 років, один загиблий, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"Підтверджено інформацію про одного загиблого внаслідок влучання БпЛА в будинок у Дніпровському районі Києва", - йдеться у повідомленні прокуратури у телеграм-каналі.

27 грудня 2025 року внаслідок понад 11-годинної комбінованої атаки збройних сил рф на Київ із застосуванням ракет та дронів наслідки обстрілу зафіксовано у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Шевченківському та Солом’янському районах столиці.

"Станом на 11 ранку відомо про щонайменше 27 постраждалих, серед яких 13 людей у лікарнях. Двоє неповнолітніх у Дарницькому районі – діти 9 та 16 років отримали гостру реакцію на стрес. В одній з будівель під завалами шукають людину", - йдеться у повідомленні прокуратури

Пошкоджено багатоповерхові будинки у Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському районах, гуртожиток університету у Солом’янському районі та приватні будинки у Дарницькому та Оболонському районах Києва.

Знищені автомобілі, припарковані у дворах пошкоджених будинків та будівля СТО.

Теги: #київ #атака_рф #прокуратура

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:51 27.12.2025
Україну атакували 40 ракет та 519 БпЛА, знешкоджено 503 цілі, є влучання 10 ракет – ПС ЗСУ

Україну атакували 40 ракет та 519 БпЛА, знешкоджено 503 цілі, є влучання 10 ракет – ПС ЗСУ

13:26 27.12.2025
На Дніпропетровщині зазнали поранень дві жінки через ворожі обстріли - поліція

На Дніпропетровщині зазнали поранень дві жінки через ворожі обстріли - поліція

11:55 27.12.2025
У Шевченківському районі Києва влучання БпЛА у пʼятиповерхівку – Кличко

У Шевченківському районі Києва влучання БпЛА у пʼятиповерхівку – Кличко

11:34 27.12.2025
Ще один приліт у Шевченківському районі, інформація про постраждалих уточнюється - мер

Ще один приліт у Шевченківському районі, інформація про постраждалих уточнюється - мер

11:27 27.12.2025
Одна людина загинула у Києві через атаку ворога - Клименко

Одна людина загинула у Києві через атаку ворога - Клименко

11:22 27.12.2025
У Києві вже 28 постраждалих – Кличко

У Києві вже 28 постраждалих – Кличко

11:04 27.12.2025
Зеленський: "кинджали" і "шахеди" – це справжнє ставлення Путіна до пропозицій закінчити війну

Зеленський: "кинджали" і "шахеди" – це справжнє ставлення Путіна до пропозицій закінчити війну

10:49 27.12.2025
У Києві без тепла понад 2 600 житлових будинків – мер

У Києві без тепла понад 2 600 житлових будинків – мер

10:43 27.12.2025
Кличко: вже 22 постраждалих у Києві

Кличко: вже 22 постраждалих у Києві

10:11 27.12.2025
Мер Києва: у Дарницькому районі є влучання БпЛА в багатоповерхівку на рівні 7 поверху

Мер Києва: у Дарницькому районі є влучання БпЛА в багатоповерхівку на рівні 7 поверху

ВАЖЛИВЕ

Зеленський взяв на переговори із Трампом Умєрова, Гнатова, Соболєва, Кислицю та Бевза

Зеленський про діалог із суспільством щодо умов миру: в кінці-кінців є референдум, є вибори

Україна посилається на правила ЄС у мирному плані, бо ми є майбутнім членом союзу – Зеленський щодо питань мови та релігії

Зеленський: Якщо США або Європа будуть на боці Росії - це означатиме продовження війни

Росія наполягатиме на участі голосуванні українців в РФ та на окупованих територіях для невизнання виборів – Зеленський за даними розвідки

ОСТАННЄ

Зеленський взяв на переговори із Трампом Умєрова, Гнатова, Соболєва, Кислицю та Бевза

Зеленський про діалог із суспільством щодо умов миру: в кінці-кінців є референдум, є вибори

Співробітники Управління держохорони чинять спротив працівникам НАБУ

Україна посилається на правила ЄС у мирному плані, бо ми є майбутнім членом союзу – Зеленський щодо питань мови та релігії

Зеленський: Якщо США або Європа будуть на боці Росії - це означатиме продовження війни

Росія наполягатиме на участі голосуванні українців в РФ та на окупованих територіях для невизнання виборів – Зеленський за даними розвідки

Зустріч з Трампом буде публічною – Зеленський

Зеленський на шляху до Трампа в США зупиниться в Канаді для розмови з Карні та лідерами Європи

УЧХ працював на ліквідації наслідків російських повітряних атак у Харкові та Умані

Злочинну групу із числа нардепів викрито на отриманні неправомірної вигоди за голосування - НАБУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА