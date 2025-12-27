Прокуратура: у Києві щонайменше 27 постраждалих, серед них діти 9 та 16 років, один загиблий

Фото: https://t.me/kyiv_pro_office

Щонайменше 27 постраждалих, серед них діти 9 та 16 років, один загиблий, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"Підтверджено інформацію про одного загиблого внаслідок влучання БпЛА в будинок у Дніпровському районі Києва", - йдеться у повідомленні прокуратури у телеграм-каналі.

27 грудня 2025 року внаслідок понад 11-годинної комбінованої атаки збройних сил рф на Київ із застосуванням ракет та дронів наслідки обстрілу зафіксовано у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Шевченківському та Солом’янському районах столиці.

"Станом на 11 ранку відомо про щонайменше 27 постраждалих, серед яких 13 людей у лікарнях. Двоє неповнолітніх у Дарницькому районі – діти 9 та 16 років отримали гостру реакцію на стрес. В одній з будівель під завалами шукають людину", - йдеться у повідомленні прокуратури

Пошкоджено багатоповерхові будинки у Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському районах, гуртожиток університету у Солом’янському районі та приватні будинки у Дарницькому та Оболонському районах Києва.

Знищені автомобілі, припарковані у дворах пошкоджених будинків та будівля СТО.