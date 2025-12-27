Зустріч з Трампом буде публічною – Зеленський

Звернення Президента до учасників засідання Коаліції охочих 11 грудня 2025 року | Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Зустріч з президентом США Дональдом Трампом, яка відбудеться у неділю, буде публічною, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Я думаю, що наша зустріч буде із камерами і з засобами масової інформації. Я не знаю, чи це буде на початку, чи в кінці, але це публічна зустріч», - сказав Зеленський журналістам у суботу.

За словами президента, українська переговорна група після кількох зустрічей з американською стороною домовилися про те, що якщо буде прогрес, то буде зустріч на рівні лідерів.

«І факт того, що… завтра буде зустріч у нас в Флориді з президентом Трампом, говорить про те, що прогрес є», - наголосив Зеленський.