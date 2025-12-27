УЧХ працював на ліквідації наслідків російських повітряних атак у Харкові та Умані

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine/

Український Червоний Хрест (УЧХ) допомагав на місцях ліквідації наслідків російських повітряних атак у Харкові та Умані.

"Харків: загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Харківській області працював на місці влучання. Волонтери спільно з іншими спеціальними службами проводили поквартирний обхід будинків для виявлення постраждалих, надавали першу допомогу та психологічну підтримку", — повідомив УЧХ у Фейсбуці у суботу.

На місці працював пункт допомоги Українського Червоного Хреста, де можна було випити води, чаю або кави та отримати психологічну підтримку. Волонтери також проводили збір інформації про потреби постраждалих для видачі гуманітарної допомоги.

В Умані команда Українського Червоного Хреста з перших хвилин працює на місці атаки разом із ГУ ДСНС України в Черкаській області, Національною поліцією та Черкаською обласною військовою адміністрацією. До реагування долучені волонтери Черкаської обласної, Уманської міськрайонної та Звенигородської районної організацій УЧХ.

Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Черкаській області проводить обстеження пошкодженого житла та збирає потреби кожної родини, щоб забезпечити жителів будматеріалами для швидкого перекриття пошкоджень. Волонтери видавали плівку, тарпаулін, OSB-плити, брус та дошки для мешканців пошкоджених будинків.

На місці встановлено 2 мобільні теплопункти, де люди можуть зігрітися, отримати гарячі напої та перепочити. Крім того, психологи допомагають постраждалим та їхнім близьким впоратися із наслідками пережитого обстрілу.

За даними ДСНС України, вчора російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Шевченківському району Харкова та передмістю, внаслідок чого 2 людей загинули, 6 — постраждали. Пошкоджені багатоквартирні, приватні житлові та інші будинки, що знаходяться поряд з місцем удару.

Внаслідок російського ракетного удару по Умані постраждали 2 дитини та 4 дорослих. Десятки будинків пошкоджені, 4 зруйновані повністю.