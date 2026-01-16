Україна та Демократична Республіка Конго підписали меморандум для посилення продбезпеки та розвитку с/г на п’ять років
Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев та Міністр сільського господарства та продовольчої безпеки Демократичної Республіки Конго Мухіндо Нзангі Бутондо підписали меморандум про співпрацю з метою посилення продовольчої безпеки та розвитку сільського господарства.
"Підписання меморандуму - практичний крок до посилення ролі України у забезпеченні глобальної продовольчої безпеки та розширення міжнародної присутності українського АПК. Ми зацікавлені не лише в постачанні сировини, а й у розвитку спільних проєктів з переробки, логістики та впровадження сучасних агротехнологій", - наводяться в публікації на сайті Мінекономіки слова очільника міністерства Олексія Соболева.
На його думку, співпраця з Демократичною Республікою Конго відкриває для українських виробників нові ринки, створює можливості для інвестицій, а також сприяє формуванню сталих ланцюгів постачання продовольства.
Зазначається, що документ укладено строком на п’ять років з автоматичним продовженням.
Згідно з інформацією Мінекономіки, напрямки співпраці враховують створення логістичного агрохабу для прийому, зберігання та розподілу зернових культур; розвиток центру переробки та розподілу харчових продуктів, зокрема для соціальних програм та шкільних їдалень; насінництво та постачання високоякісного сортового насіння ключових культур.
Також співпраця враховує сільськогосподарські дослідження та технології (точне землеробство, методи зрошення); виробництво добрив та меліорація ґрунтів; рослинництво та тваринництво, аквакультура, ветеринарні продукти та відповідні технології; агротехнічну освіта для громадян Конго; переробку продукції сільського господарства.
В міністерстві підкреслили, що для реалізації положень меморандуму буде створено комісію, до складу якої увійдуть представники України та Конго.