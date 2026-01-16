Інтерфакс-Україна
Події
18:46 16.01.2026

Україна та Демократична Республіка Конго підписали меморандум для посилення продбезпеки та розвитку с/г на п’ять років

2 хв читати
Україна та Демократична Республіка Конго підписали меморандум для посилення продбезпеки та розвитку с/г на п’ять років
Фото: Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев та Міністр сільського господарства та продовольчої безпеки Демократичної Республіки Конго Мухіндо Нзангі Бутондо підписали меморандум про співпрацю з метою посилення продовольчої безпеки та розвитку сільського господарства.

"Підписання меморандуму - практичний крок до посилення ролі України у забезпеченні глобальної продовольчої безпеки та розширення міжнародної присутності українського АПК. Ми зацікавлені не лише в постачанні сировини, а й у розвитку спільних проєктів з переробки, логістики та впровадження сучасних агротехнологій", - наводяться в публікації на сайті Мінекономіки слова очільника міністерства Олексія Соболева.

На його думку, співпраця з Демократичною Республікою Конго відкриває для українських виробників нові ринки, створює можливості для інвестицій, а також сприяє формуванню сталих ланцюгів постачання продовольства.

Зазначається, що документ укладено строком на п’ять років з автоматичним продовженням.

Згідно з інформацією Мінекономіки, напрямки співпраці враховують створення логістичного агрохабу для прийому, зберігання та розподілу зернових культур; розвиток центру переробки та розподілу харчових продуктів, зокрема для соціальних програм та шкільних їдалень; насінництво та постачання високоякісного сортового насіння ключових культур.

Також співпраця враховує сільськогосподарські дослідження та технології (точне землеробство, методи зрошення); виробництво добрив та меліорація ґрунтів; рослинництво та тваринництво, аквакультура, ветеринарні продукти та відповідні технології; агротехнічну освіта для громадян Конго; переробку продукції сільського господарства.

В міністерстві підкреслили, що для реалізації положень меморандуму буде створено комісію, до складу якої увійдуть представники України та Конго.

Теги: #меморандум #конго #мінекономіки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:23 16.01.2026
Мінекономіки оцінює зростання ВВП України у 2025 р. на рівні 2,2%

Мінекономіки оцінює зростання ВВП України у 2025 р. на рівні 2,2%

18:59 13.01.2026
Міноборони та "Фундація Пилипа Орлика" уклали меморандум щодо реставрації та створення музею у Будинку Сікорського

Міноборони та "Фундація Пилипа Орлика" уклали меморандум щодо реставрації та створення музею у Будинку Сікорського

14:39 13.01.2026
Системних закриттів супермаркетів немає, держава веде переговори про збільшення постачання генераторів – Мінекономики

Системних закриттів супермаркетів немає, держава веде переговори про збільшення постачання генераторів – Мінекономики

13:31 13.01.2026
Фіннадходження держави на 1-му етапі літієвої УРП "Добра" очікуються у 13% виробленої продукції – Мінекономіки

Фіннадходження держави на 1-му етапі літієвої УРП "Добра" очікуються у 13% виробленої продукції – Мінекономіки

11:53 13.01.2026
ФАО та Норвегія виділяють $4 млн для підтримки 6 тис. сільських домогосподарств у 3 прифронтових областях

ФАО та Норвегія виділяють $4 млн для підтримки 6 тис. сільських домогосподарств у 3 прифронтових областях

14:40 09.01.2026
"Харківський антикорупційний центр" і міськрада домовилися про співпрацю

"Харківський антикорупційний центр" і міськрада домовилися про співпрацю

02:27 08.01.2026
США виходять з 66 міжнародних організацій, зокрема Науково-технічного центру в Україні

США виходять з 66 міжнародних організацій, зокрема Науково-технічного центру в Україні

16:58 05.01.2026
Кабмін пропонує ввести особливий режим для користування земель торфовищ та 10 місяців на їх цифрову інвентаризацію

Кабмін пропонує ввести особливий режим для користування земель торфовищ та 10 місяців на їх цифрову інвентаризацію

15:33 05.01.2026
Мінекономіки у 2026р продовжить ризик-орієнтований нагляд та поступово додаватиме нові послуги у "єДозвіл"

Мінекономіки у 2026р продовжить ризик-орієнтований нагляд та поступово додаватиме нові послуги у "єДозвіл"

13:59 02.01.2026
В Україні стає менше води, а її якість погіршується – очільник Мінекономіки

В Україні стає менше води, а її якість погіршується – очільник Мінекономіки

ВАЖЛИВЕ

Зеленський з посиланням на розвідку: Росіяни готуються до нових масованих ударів

ВАКС визначив для Тимошенко заставу в 33 млн грн та процесуальні обов'язки

Президент Чехії вважає, що у документах щодо досягнення миру є низка болючих поступок, які Україна готова зробити за умови, що це приведе до миру

Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками Трампа в США цими днями

Зеленський: Вчора споживання енергетики було на 18 ГВт, а були можливості на 11 ГВт

ОСТАННЄ

Зеленський з посиланням на розвідку: Росіяни готуються до нових масованих ударів

Команди України та США у суботу, 17 січня, у Маямі проведуть черговий раунд переговорів - Стефанішина

Без тепла в Києві залишаються 67 багатоповерхівок – мер

ВАКС частково задовольнив позов Мін'юсту до ексдепутата "Партії регіонів" Кеворкяна

Дію Стратегії екологічної політики можуть продовжити до 2035р - Мінекономіки

Зеленський обговорив зі спікеркою Саейми Латвії мирний процес та програми підтримки України

Кількість постраждалих на Нікопольщині через ворожі обстріли зросла до семи людей – Дніпропетровська ОВА

Зеленський обговорив з британським віцепрем’єром Ламмі санкції проти РФ та вербування агресором іноземців

Глава МВС: за добу на 112 поступило 3,5 тис. скарг киян на відсутність електрики, тепла і води

Зеленський обговорив із Кубраковим аспекти надзвичайної енергетичної ситуації в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА