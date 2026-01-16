Україна та Демократична Республіка Конго підписали меморандум для посилення продбезпеки та розвитку с/г на п’ять років

Фото: Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев та Міністр сільського господарства та продовольчої безпеки Демократичної Республіки Конго Мухіндо Нзангі Бутондо підписали меморандум про співпрацю з метою посилення продовольчої безпеки та розвитку сільського господарства.

"Підписання меморандуму - практичний крок до посилення ролі України у забезпеченні глобальної продовольчої безпеки та розширення міжнародної присутності українського АПК. Ми зацікавлені не лише в постачанні сировини, а й у розвитку спільних проєктів з переробки, логістики та впровадження сучасних агротехнологій", - наводяться в публікації на сайті Мінекономіки слова очільника міністерства Олексія Соболева.

На його думку, співпраця з Демократичною Республікою Конго відкриває для українських виробників нові ринки, створює можливості для інвестицій, а також сприяє формуванню сталих ланцюгів постачання продовольства.

Зазначається, що документ укладено строком на п’ять років з автоматичним продовженням.

Згідно з інформацією Мінекономіки, напрямки співпраці враховують створення логістичного агрохабу для прийому, зберігання та розподілу зернових культур; розвиток центру переробки та розподілу харчових продуктів, зокрема для соціальних програм та шкільних їдалень; насінництво та постачання високоякісного сортового насіння ключових культур.

Також співпраця враховує сільськогосподарські дослідження та технології (точне землеробство, методи зрошення); виробництво добрив та меліорація ґрунтів; рослинництво та тваринництво, аквакультура, ветеринарні продукти та відповідні технології; агротехнічну освіта для громадян Конго; переробку продукції сільського господарства.

В міністерстві підкреслили, що для реалізації положень меморандуму буде створено комісію, до складу якої увійдуть представники України та Конго.