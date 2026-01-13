ФАО та Норвегія виділяють $4 млн для підтримки 6 тис. сільських домогосподарств у 3 прифронтових областях

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спільно з Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) за фінансової підтримки уряду Норвегії запускають програму підтримки сільських громад у прифронтових регіонах із загальним бюджетом $4 млн.

Згідно з публікацією на сайті міністерства, проєктом буде охоплено понад 6 тис. сільських домогосподарств в Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Розпочати проєкт планується навесні 2026 року. Реєстрацію учасників здійснюватимуть територіальні громади.

"Реалізація цієї програми дасть можливість поєднати оперативну підтримку постраждалих громад із відновленням виробничого потенціалу агросектору в прифронтових регіонах. Важливо, що механізм відбору учасників передбачає залучення місцевих громад, що забезпечить адресність і прозорість надання допомоги", - наводяться в повідомленні слова заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дениса Башлика.

Як зазначили в Мінекономіки, пріоритетна підтримка надаватиметься найбільш вразливим сім'ям та фермерам, зокрема внутрішньо переміщеним особам та людям, які повернулися додому. Допомога спрямована на забезпечення виробництва продовольства та створення умов для відновлення фермерами прибуткової діяльності, пов'язаної з вирощуванням сільськогосподарських культур та розведенням худоби. Також у Миколаївській області допомагатимуть відновити доступ до сільськогосподарських земель, забруднених вибухонебезпечними предметами.

У межах програми заплановано надання насіння овочевих культур та картоплі для понад 4 тис. сільських домогосподарств. Ще близько 1,9 тис. господарств, що займаються тваринництвом, отримають набори добового молодняку птиці, а також грошову допомогу на корми та ветеринарні послуги. Також передбачено індивідуальну підтримку дрібних фермерів, зареєстрованих у Державному аграрному реєстрі (ДАР), у вигляді теплиць, систем зрошення, засобів зберігання води, ваучерів та технічної допомоги.

Голова офісу ФАО в Україні Шахноза Мумінова зазначила, що поєднання сільськогосподарської підтримки з відновленням доступу до земель дає змогу усувати ключові обмеження для повернення фермерів до повноцінної діяльності.

За словами міністра міжнародного розвитку Норвегії Асмунда Аукруста, війна продовжує підривати агровиробництво, створюючи ризики для продовольчої безпеки, тому його країна підтримує зусилля ООН для допомоги українським фермерам.

Загалом від початку повномасштабної агресії Норвегія через ФАО вже надала близько $14,8 млн на підтримку відновлення сільського господарства та розмінування земель в Україні.