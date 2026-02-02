У Норвегії заарештували сина спадкоємної принцеси Метте-Маріт за підозрою в 38 злочинах

У Норвегії заарештовано сина спадкоємної принцеси Метте-Маріт 29-річного Маріуса Борга Хейбі, повідомив у понеділок норвезький суспільний мовник NRK.

"Поліцейський округ Осло може підтвердити, що Маріус Борг Хейбі був заарештований поліцією в неділю ввечері за звинуваченням у нападі, погрозах ножем і порушенні судового заборонного наказу", - сказав прокурор поліції Андреас Крушевскі з поліцейського округу Осло.

У понеділок окружний суд Осло вирішить, чи повинен Хейбі залишатися під вартою на чотири тижні через ризик вчинення нових правопорушень.

Його підозрюють у скоєнні 38 кримінальних злочинів, з яких найсерйозніші - чотири зґвалтування.

Суд над Хейбі розпочнеться у вівторок і триватиме протягом семи тижнів.