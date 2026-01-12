Інтерфакс-Україна
Події
19:26 12.01.2026

Зеленський обговорив із главою МЗС Норвегії енергетичну ситуацію в Україні

1 хв читати
Зеленський обговорив із главою МЗС Норвегії енергетичну ситуацію в Україні
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Норвегії Еспеном Бартом Ейде, і обговорив із ним енергетичну ситуацію в Україні, а також перспективи спільного виробництва зброї.

"Ми обговорили енергетичну ситуацію в Україні. Росія щоденно атакує цивільну інфраструктуру, особливо об’єкти енергетики. Поінформував міністра про це. Окремо говорили про нашу дипломатію для досягнення достойного миру, участь Норвегії в ініціативі PURL і важливість її подальшого розвитку, також про перспективи спільного виробництва зброї та інші проєкти в галузі військової співпраці", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Також він подякував Норвегії за сьогоднішнє рішення виділити пакет допомоги Україні на суму $400 млн.

Президент подякував Норвегії за допомогу від самого початку повномасштабної російської агресії.

 

Теги: #співпраця #зеленський #норвегія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:56 12.01.2026
Кабмін розробить програму підтримки для людей, що працюють в ремонтних бригадах - Зеленський

Кабмін розробить програму підтримки для людей, що працюють в ремонтних бригадах - Зеленський

20:47 12.01.2026
Зеленський анонсував продовження рішень кадрових змін у регіонах і СБУ

Зеленський анонсував продовження рішень кадрових змін у регіонах і СБУ

18:31 12.01.2026
Свириденко обговорила з міністром закордонних справ Норвегії підготовку до "енергетичного Рамштайну"

Свириденко обговорила з міністром закордонних справ Норвегії підготовку до "енергетичного Рамштайну"

17:34 12.01.2026
Зеленський доручив Свириденко, Качці і Соболеву забезпечити супровід та експертизу економічних аспектів майбутніх угод між Україною та США

Зеленський доручив Свириденко, Качці і Соболеву забезпечити супровід та експертизу економічних аспектів майбутніх угод між Україною та США

13:34 12.01.2026
Трамп: у Зеленського немає козирів, в нього є лише Дональд Трамп

Трамп: у Зеленського немає козирів, в нього є лише Дональд Трамп

12:28 12.01.2026
Норвегія оголосила про пакет допомоги Україні на 4 млрд крон, зокрема щодо енергетики

Норвегія оголосила про пакет допомоги Україні на 4 млрд крон, зокрема щодо енергетики

10:43 12.01.2026
У Раді зареєстровано законопроєкт про продовження воєнного стану

У Раді зареєстровано законопроєкт про продовження воєнного стану

10:36 12.01.2026
Зеленський пропонує Раді продовжити строк загальної мобілізації

Зеленський пропонує Раді продовжити строк загальної мобілізації

20:29 11.01.2026
Зеленський: Повномасштабна війна Росії проти України триває стільки ж, скільки тривала нацистська війна проти СРСР - 1418 днів

Зеленський: Повномасштабна війна Росії проти України триває стільки ж, скільки тривала нацистська війна проти СРСР - 1418 днів

17:50 10.01.2026
Зеленський розраховує, що наступного тижня Рада призначить Федорова на посаду міністра оборони

Зеленський розраховує, що наступного тижня Рада призначить Федорова на посаду міністра оборони

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував продовження рішень кадрових змін у регіонах і СБУ

Росіяни готують новий масований удар - Зеленський

Росія атакувала танкер під завантаження олією та судно з кукурудзою

Зеленський доручив Свириденко, Качці і Соболеву забезпечити супровід та експертизу економічних аспектів майбутніх угод між Україною та США

Зеленський доручив фіналізувати та передати для розгляду на найвищому рівні документ щодо гарантій безпеки для України від США

ОСТАННЄ

Росіяни готують новий масований удар - Зеленський

Кличко анонсував сесію Київради 15 січня з двома питаннями – функціонування міста в умовах НС та виділення коштів для ЗСУ

Колишньому судді Кропивницького апеляційного суду оголошено вирок - 6,5 років за ґратами

"Хартія" встановила прапор України над будівлею міськради Куп’янська

Рух окремих трамваїв та тролейбусів 13 січня продублюють автобуси

МЗС Естонії заборонив в'їзд першим 261 російським бойовикам, які брали участь у агресії проти України

Застосовані екстрені відключення у частині Солом'янського та Святошинського районів – ДТЕК

ДТЕК: Усі оселі Києва зову підключені до енергосистеми

Росія атакувала танкер під завантаження олією та судно з кукурудзою

Мережі "АТБ", Novus і "Аврора" в Києві продовжують роботу, можливі точкові закриття

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА