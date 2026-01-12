Зеленський обговорив із главою МЗС Норвегії енергетичну ситуацію в Україні

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Норвегії Еспеном Бартом Ейде, і обговорив із ним енергетичну ситуацію в Україні, а також перспективи спільного виробництва зброї.

"Ми обговорили енергетичну ситуацію в Україні. Росія щоденно атакує цивільну інфраструктуру, особливо об’єкти енергетики. Поінформував міністра про це. Окремо говорили про нашу дипломатію для досягнення достойного миру, участь Норвегії в ініціативі PURL і важливість її подальшого розвитку, також про перспективи спільного виробництва зброї та інші проєкти в галузі військової співпраці", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Також він подякував Норвегії за сьогоднішнє рішення виділити пакет допомоги Україні на суму $400 млн.

Президент подякував Норвегії за допомогу від самого початку повномасштабної російської агресії.