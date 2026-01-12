Свириденко обговорила з міністром закордонних справ Норвегії підготовку до "енергетичного Рамштайну"

Фото: @svyrydenkoy Telegram

Премʼєр-міністр Юлія Свириденко обговорила з міністром закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде підготовку майбутньої зустрічі у форматі "енергетичного Рамштайну".

"Ми послідовно продовжуємо системну міжнародну роботу для залучення всіх доступних ресурсів на підтримку української енергосистеми. Провели зустріч із міністром закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде. Передали норвезькій стороні узгоджений перелік обладнання, необхідного для проведення ремонтів після обстрілів та подальшого посилення енергетичної стійкості", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

Також сторони обговорили підготовку майбутньої зустрічі у форматі "енергетичного Рамштайну", яку ініціює Україна як майданчик для координації довгострокової підтримки з партнерами.

"Норвегія є одним із ключових донорів Фонду підтримки енергетики та стратегічним партнером України в енергетичному секторі. Вдячні норвезькому уряду за оголошення нового внеску у розмірі 400 млн доларів США на підтримку енергетичної стійкості та закупівлю критично важливого обладнання", - написала премʼєр.

Свириденко розповіла, що окремо подякувала за рішення продовжити партнерство у 2026 році та виділити 8,3 млрд дол в межах Nansen Program.

"У 2026 році Норвегія також планує додаткові асигнування до Norfund для розвитку бізнесу та інвестиційних проєктів в Україні. Системна міжнародна підтримка — ключовий елемент відновлення енергетики та економічної стійкості України", - написала вона.