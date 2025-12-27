Трамп і Зеленський зустрінуться на курорті Палм-Біч у неділю о 22:00 за київським часом

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Двостороння зустріч президентів США та України Дональда Трампа і Володимира Зеленського розпочнеться в неділю, 28 грудня, на курорті Палм-Біч о 22:00 за київським часом.

Згідно з оприлюдненим на сайті американського парламентського видання Roll Call розкладом, зустріч запланована на 15:00 за місцевим часом.

Вона відбудеться у Палм-Біч, поруч із приватною резиденцією Трампа Мар-а-Лаго, куди Трамп прибув на вихідні.