12:08 27.12.2025

В Офісі генпрокурора розпочали досудове розслідування за фактом воєнних злочинів минулої ночі та ранку

Повітряна тривога у ніч проти суботи тривала 11 годин, є загиблі, десятки постраждалих і масштабні руйнування, прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення військовими рф воєнних злочинів (ст. 438 КК України), повідомив Офіс генерального прокурора.

"У ніч проти 27 грудня 2025 року під час понад 11-годинної повітряної тривоги збройні сили рф здійснили масовану комбіновану атаку на Київ та Київську область із застосуванням ракет і ударних безпілотників. Є загиблі, поранені та значні пошкодження цивільної, комунальної й критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення військовими рф воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

Київ

Наслідки обстрілу зафіксовано у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Шевченківському та Солом’янському районах столиці. Станом на 11 ранку відомо про щонайменше 27 постраждалих, серед яких 13 людей у лікарнях. Двоє неповнолітніх у Дарницькому районі – діти 9 та 16 років отримали гостру реакцію на стрес.

Пошкоджено багатоповерхові будинки у Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському районах, гуртожиток університету у Солом’янському районі та приватні будинки у Дарницькому та Оболонському районах Києва. Знищені автомобілі, припарковані у дворах пошкоджених будинків та будівля СТО.

Київська область

Унаслідок атаки на Київщину загинула одна мирна жителька, ще 14 осіб постраждали. Вісім травмованих госпіталізовано, шестеро осіб отримали медичну допомогу на місці без госпіталізації. Зокрема, у Білоцерківському районі загинула жінка, поранено чоловіка. На автошляху осколкових поранень спини зазнав водій вантажного автомобіля — житель Івано-Франківської області.

У Вишгородському районі п’ятеро осіб, серед яких дитина 2017 року народження, зазнали гострої реакції на стрес; медичну допомогу їм надали на місці.

Пошкодження зафіксовано у Білоцерківському, Вишгородському, Бориспільському, Бучанському та Обухівському районах. Пошкоджено житлові будинки, підприємства, комунальні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури.

Теги: #розслідування #офіс_генпрокурора

