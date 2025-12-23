Відшкодовано ще понад 40 млн грн, якими заволоділи у межах програми "Турбота. Назустріч киянам" - прокуратура

Фото: https://t.me/pgo_gov_ua/34108

До бюджету Києва повернули понад 40 млн грн, якими заволоділи посадовці Київської міської державної адміністрації (КМДА) спільно з підприємцями під час реалізації міської соціальної програми "Турбота. Назустріч киянам", повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Завдяки послідовній роботі прокуратури та СБУ до бюджету столиці повернуто ще понад 40 млн грн, незаконно привласнених у межах міської програми соціальної підтримки "Турбота. Назустріч киянам"", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у телеграм-каналі у вівторок.

Повідомляється, що кошти відшкодував один із підозрюваних у заволодінні бюджетними грошима, виділеними на допомогу соціально вразливим киянам. Загалом у межах досудового розслідування вже відшкодовано 60,5 млн грн, робота з повернення решти збитків триває.

Як повідомлялося, директор Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА, двоє його заступників та підприємці у березні–липні 2025 року отримали підозри у заволодінні бюджетними коштами у складі організованої групи. Йдеться про гроші, виділені за програмою "Турбота. Назустріч киянам" у 2022–2024 роках. Із 150 млн грн, спрямованих із бюджету столиці, майже 75 млн грн було незаконно привласнено.

За даними слідства, кошти виводилися через фіктивні витрати - оренду офісів, автомобілів, паркомісць, а також шляхом внесення до документів послуг, які фактично не надавалися, зокрема "реабілітаційних" занять для пацієнтів, які не могли підводитися з ліжка.

У листопаді двоє підозрюваних підприємців вже відшкодували 20,5 млн грн: повернули 12,5 млн грн до бюджету та передали на потреби ЗСУ 6 автомобілів вартістю 8 млн грн.

Досудове розслідування щодо посадовців КМДА завершено, вони ознайомлюються з матеріалами провадження. Після цього обвинувальний акт буде скеровано до суду.

Щодо підприємців, які визнали вину та відшкодували збитки, обвинувальні акти вже направлено до суду з угодами про визнання винуватості.