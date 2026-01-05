БЕБ підозрює службовців порту "Південний" у змові з ДСЗ та ВКП "Тако" для завищення ціни закупівлі обладнання

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області проводять досудове розслідування у кримінальному проваджені щодо змови службовців ДП "Морський торговельний порт (МТП) "Південний"" зі службовими особами АТ "Дніпровський стрілочний завод" (ДСЗ) та ТОВ "Виробничо-комерційне підприємство "ТАКО" (Дніпро) з метою заволодіння державними коштами шляхом закупівлі залізничного обладнання за завідомо завищеною вартістю.

Згідно з матеріалами кримінального провадження №72024161010000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, підрозділом Територіального управління БЕБ в Одеській області проводиться досудове розслідування, процесуальне керівництво у якому здійснюється прокурорами Одеської обласної прокуратури.

При цьому зазначається, що службові особи названих підприємств здійснили розтрату та заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах шляхом здійснення закупівлі залізничного обладнання за завідомо завищеною вартістю. Сума завищення вартості становить понад 7 млн грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2024 року службові особи ДП "МТП "Південний" в ході виконання "Плану закупівель підприємства" організували та провели процедури закупівель залізничного обладнання загальною очікуваною вартістю 20,979 млн грн без ПДВ, участь у яких приймало ТОВ "ВКП "Тако", яке фактично без проведення конкурентних процедур було визначено переможцем тендеру.

За результатами проведених зазначених закупівель між ДП МТП "Південний" та ВКП "Тако" упродовж 2024 року укладено три договори на постачання залізничного обладнання (стрілочна продукція виробництва ДСЗ, рейкова продукція, стикова продукція) на загальну суму 25 млн грн з ПДВ. Однак, згідно з аналізом операцій, ДСЗ аналогічну стрілочно-рейкову продукцію реалізував для "Укрзалізниці", Полтавського ГЗК, "ДТЕК", АМКР та для інших підприємств за цінами, які у 1,5-2 рази є нижчими за ціни постачання предмету закупівлі на ДП "МТП "Південний".

Зважаючи на це, різниця у вартості становить 7,137 млн грн, які перераховані на розрахункові рахунки ВКП "Тако" та в подальшому привласнені.

У матеріалах справи надається інформація щодо іншого контракту та проведеного тендеру, переможцем якого визначено "ВКП "Тако". При цьому встановлено, що службовф особи МТП "Південний" під час організації тендерних процедур з метою надання переваг та забезпечення перемоги ВКП "Тако" заздалегідь надавали посадовим особам цього підприємства інформація про предмет закупівлі, вимоги до предмета закупівлі, обсяги наявного фінансування та спільно з представниками цієї компанії здійснювали розробку тендерної документації з урахуванням індивідуальних особливостей продукції, що виробляється виключно підконтрольним АТ "Дніпровський стрілочний завод" або перебуває у наявності у пов`язаних підприємств, що унеможливлювало участь у тендерних процедурах інших учасників.

Водночас констатується, що з метою штучного формування завищеної очікуваної вартості предмета закупівлі гендиректор ВКП "Тако" за участю підконтрольних співробітників цього підприємства підготував та направив до МТП "Південний" комерційну пропозицію з завідома завищеними цінами.

На підставі вищевикладеного, процесуальний керівник звернувся з клопотанням про арешт майна підозрюваних з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси, розглянувши в ланці судових засідань з 17 по 25 грудня 2025 року клопотання прокурора відділу Одеської облпрокуратури про арешт майна підозрюваних та відповідних документів підприємств, постановив клопотання задовольнити та заарештувати майно.

ДП "Морський торговельний порт "Південний" працює в акваторії морпорту "Південний" і спеціалізується на перевалці навалювальних, генеральних і тарно-штучних вантажів, які перевозять морським, залізничним і автомобільним транспортом. Морський порт "Південний" засновано 1978 року. Він розташований на березі Аджалицького лиману, є найглибоководнішим портом в Україні. Загальна протяжність причалів - близько 2,6 км.

АТ "Дніпровський стрілочний завод" (ДСЗ, Дніпро), засноване у 1916 році, випускає різні типи стрілочних переводів для магістрального і промислового транспорту, метрополітенів, а також елементи верхньої будови колії.

Станом на третій квартал 2025 року 20,154% акцій ДСЗ належить Джонен Кепітал Лімітед (Кіпр), 5% володіє фізособа Загід Краснов, його синам Руслану і Артему належить відповідно 10% і 11,228% акцій, ще 18,2959% - громадянці Ізраїлю Вікторії Корбан (сестра бізнесмена Геннадія Корбана – ІФ-У). Серед акціонерів, які володіють понад 5% акцій АТ "ДСЗ", також Сергій Тараненко (9,9992%), Ірина Тараненко (8,6581%), Валерій Крячко (7,3036%).

ТОВ "Виробничо-комерційне підприємство "ТАКО" (Дніпро) створено у квітні 1998 року, займається неспеціалізованою оптовою торгівлею (основний вид діяльності), виробництвом будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій та механічним обробленням металевих виробів.

Згідно з даними системи YuoControl, у власності фізособи Сергія Тараненко знаходиться 42,20%-ва частка ТОВ, у Ірини Усаткіної – 16,40%, Руслана Краснова - 13,60%, Олега Буханцова - 12,80%, Тетяни Афанасьєвої - 6,80%, Ірини Тараненко - 4,60%, Ірини Крячко - 3,40%, Валерія Крячко - 0,2%.

Розмір статутного капіталу - 255 тис. грн.

Джерела: https://www.reyestr.court.gov.ua/Review/132980993

https://www.reyestr.court.gov.ua/Review/132980992

https://www.reyestr.court.gov.ua/Review/132981007

https://www.reyestr.court.gov.ua/Review/132981024